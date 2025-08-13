Ngành ẩm thực đẩy mạnh chuyển đổi xanh

Du lịch xanh đang phát triển mạnh, ẩm thực cần gắn kết bằng việc nâng cao nhận thức cho chủ nhà hàng, quán ăn, đầu bếp, người pha chế…, hướng tới hệ sinh thái F&B xanh "từ trang trại đến bàn ăn", với nguyên liệu rõ nguồn gốc, đạt chứng nhận và tuân thủ tiêu chí ESG (môi trường, xã hội, quản trị).

Ông Đảo cho biết FBA sẽ đóng vai trò kết nối cộng đồng, khuyến khích giảm rác thải nhựa, thay ống hút nhựa bằng tre, giấy hoặc bột gạo. Tuy nhiên, chuyển đổi xanh gặp khó khăn do thói quen tiêu dùng và chi phí cao. Để hỗ trợ, FBA sẽ tích hợp chủ đề ESG vào chương trình hoạt động, tổ chức cho chuyên gia chia sẻ, hướng tới phong trào cộng đồng F&B cùng chung tay bảo vệ môi trường.