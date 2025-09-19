Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc"

Mới đây, một chiếc Ssangyong Chairman CM600 L đã được rao bán trên thị trường xe cũ tại Việt Nam. Mẫu xe này được giới thiệu là có xuất xứ từ Đại sứ quán Hàn Quốc, sử dụng chung động cơ và hộp số với một mẫu xe của Mercedes, và có nhiều tính năng tiện nghi cao cấp so với các xe cùng thời.

Theo tin rao bán, chiếc xe Ssangyong Chairman CM600 L này có giá 235 triệu đồng - ngang giá của mẫu xe điện Wuling Mini EV phiên bản LV2 - 170.

Chiếc Ssangyong Chairman CM600 L được rao bán.

Ssangyong là một hãng xe đến từ Hàn Quốc. Hãng xe này chuyên sản xuất các mẫu xe gầm cao và bán tải; Chairman là mẫu sedan duy nhất của hãng. Mẫu xe này được sản xuất từ năm 1997 đến năm 2015 với chỉ 2 đời xe (năm 1997 và năm 2011).

Chiếc xe được rao bán có mã hiệu CM600 L, là phiên bản cao cấp nhất, được kéo dài trục cơ sở để tạo thêm không gian cho hàng ghế sau và gia tăng sự sang trọng so với các phiên bản thông thường. Phiên bản này được sản xuất trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2004.

Chiếc xe được sản xuất năm 1998 tại Hàn Quốc.

Theo thông tin chính thức từ Ssangyong, đơn vị này đã từng có hợp tác về mặt kỹ thuật với Mercedes từ năm 1991. Từ đó, các xe của Ssangyong có thể ứng dụng nhiều công nghệ do Mercedes phát triển. Mẫu xe gầm cao Musso là mẫu xe đầu tiên của Ssangyong ứng dụng công nghệ của Mercedes.

Nhiều nguồn tin cho rằng Ssangyong Chairman sử dụng chung khung gầm với mẫu E-Class W124 mà Mercedes sử dụng trong giai đoạn từ năm 1985 đến năm 1996. Song, thiết kế của Chairman được cho là lấy cảm hứng từ mẫu S-Class W140 của Mercedes.

Đến năm 1997, Daewoo đã mua một lượng lớn cổ phần của Ssangyong; sau đó, nhiều mẫu xe được bán ra sử dụng tên của Daewoo. Đây có lẽ cũng là lý giải cho việc thông tin đăng kiểm đề chiếc xe này của Daewoo.

Giấy tờ đăng kiểm của xe đề rằng xe thuộc thương hiệu Daewoo thay vì Ssangyong.

Một số nguồn tin cũng cho rằng Ssangyong sản xuất theo đặt hàng riêng, do vậy mà số lượng các xe trục cơ sở dài không nhiều. Các nguồn tin cũng cho rằng ở Việt Nam chỉ có nhiều nhất 4 chiếc, đều từng thuộc sở hữu của Đại sứ quán Hàn Quốc.

Trong quá khứ, Mercedes từng nắm giữ một lượng lớn cổ phần của Ssangyong. Điều này dẫn tới việc một số xe của Ssangyong sử dụng chung các bộ phận với xe của Mercedes, trong đó có cả động cơ, hộp số, hay khung gầm - tùy xe.

Nội thất của chiếc xe gần 30 năm tuổi.

Theo thông tin có trên giấy tờ đăng kiểm, chiếc Ssangyong Chairman này sử dụng động cơ xăng 3.2L có công suất tối đa 162 kW (217 mã lực) tại 5.500 vòng/phút, dẫn động một cầu. Xe có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.320 x 1.825 x 1.465 mm, trục cơ sở dài 3.200 mm, nặng 1.680 kg. Xe được sản xuất năm 1998 tại Hàn Quốc.

Trên thực tế, chiếc Chairman phiên bản trục cơ sở dài này vẫn sử dụng động cơ tương tự các xe phiên bản thường. Ngoài các thông số đã nêu, các thông số khác tham khảo từ xe cùng đời còn có: Động cơ của xe là loại 6 xilanh thẳng hàng có mô men xoắn 314 Nm, dẫn động cầu sau, sử dụng hộp số tự động 5 cấp (đối với thị trường châu Á), có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 13,2L/100km.

Động cơ, hộp số, khung gầm được cho là do Mercedes cung cấp.

Người rao bán cho biết chiếc Ssangyong Chairman này trang bị ghế chỉnh điện, vô lăng chỉnh điện, rèm che nắng chỉnh điện.

Trên các phiên bản thường cùng đời, xe còn có các tính năng rất hiện đại so với thời đó như bản đồ tích hợp cùng màn hình giải trí cảm ứng, gương chỉnh điện, nhớ ghế, ghế phụ tự động gập và ghế ông chủ tự động điều chỉnh vị trí khi mở cửa để dễ ra vào hơn, rèm che nắng ở hai bên cửa sổ và kính sau...

Một chiếc Ssangyong Chairman CM600 L còn mới được rao bán ở nước ngoài.

Một điều cần nhắc tới về thương hiệu Ssangyong là hãng xe này đã được thành lập từ năm 1954, tức là trước Hyundai và sau Kia. Thương hiệu này đã nhiều lần "đổi chủ", từ Daewoo năm 1997, SAIC (Trung Quốc) năm 2004, Mahindra (Ấn Độ) năm 2011.

Từ năm 2022, Ssangyong thuộc sở hữu của KG Group và đổi tên thành KG Mobility. Thương hiệu này cũng đã có đàm phán với Kim Long Motors của Việt Nam, đặt tham vọng xây nhà máy công suất 15.000 xe/năm và bán ra thị trường một mẫu SUV điện.