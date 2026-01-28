Ngân hàng Việt Nam 2025: "Kẻ vui, người khó" trong bức tranh lợi nhuận trái chiều

Năm 2025 ghi nhận kết quả kinh doanh của hàng loạt ngân hàng thương mại tại Việt Nam với nhiều diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ các ngân hàng cho thấy có những kết quả kỷ lục lịch sử, nhưng cũng không ít nhà băng gặp thách thức hoặc chỉ hoàn thành một phần kế hoạch lợi nhuận.

Một trong những điểm nhấn của năm tài chính vừa qua là việc Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đạt lợi nhuận trước thuế gần 14.300 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử hoạt động của ngân hàng. Cụ thể, tổng lợi nhuận trước thuế của LPBank năm 2025 đạt 14.269 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với năm trước, củng cố nền tảng tài chính và chiến lược bán lẻ mà ngân hàng theo đuổi.

Kết quả này chủ yếu đến từ màn "nước rút" mạnh mẽ trong quý 4/2025, khi lợi nhuận của quý đạt gần 4.657 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ quý 4 năm trước và tăng 35% so với quý 3/2025. Tổng tài sản của LPBank cũng mở rộng lên 605.585 tỷ đồng, tăng khoảng 19% so với cuối năm 2024, tạo lợi thế về quy mô và thanh khoản cho ngân hàng.

Trong bức tranh lợi nhuận của khối ngân hàng thương mại, VPBank cũng là một "điểm sáng" đáng chú ý với kết quả kỷ lục. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt hơn 30.600 tỷ đồng, tăng 53% so với năm trước và vượt 121% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của VPBank và đưa tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 36,4% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng cũng tăng mạnh lên hơn 961.000 tỷ đồng, thể hiện đà mở rộng mạnh mẽ trong cho vay và dịch vụ tài chính.

Ở nhóm "vừa và nhỏ" khác, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 3.522 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so với năm trước và hoàn thành gần gấp 200% kế hoạch lợi nhuận năm 2025, thể hiện hiệu quả trong quản trị chi phí và mở rộng hoạt động tín dụng. Trong khi đó, Nam A Bank cũng đạt lợi nhuận trước thuế 5.254 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 15,6%, và SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 6.868 tỷ đồng, tăng gần 14% so với năm trước.

Tuy nhiên, không phải tất cả ngân hàng đều có kết quả tích cực. Sacombank là một trường hợp nổi bật với diễn biến kém hơn kỳ vọng, khi công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 chỉ đạt 7.628 tỷ đồng, tương đương khoảng 52% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Nguyên nhân chính được lãnh đạo Sacombank chỉ ra là ngân hàng đã tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, với tổng mức trích lập hơn 11.300 tỷ đồng trong năm, nhằm củng cố chất lượng tài sản và an toàn vốn trong dài hạn. Dù tổng tài sản đạt gần 918.000 tỷ đồng, tăng khoảng 23% so với đầu năm, kết quả lợi nhuận sụt giảm đã phản ánh bài toán phân bổ nguồn lực giữa tăng trưởng và bảo toàn tài sản.

(Tổng hợp)