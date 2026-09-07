Ngân hàng thông báo thu giữ dự án và 26 nền đất liên quan Địa ốc Hoàng Quân để xử lý nợ

Một ngân hàng vừa thông báo kế hoạch thu giữ các tài sản bảo đảm liên quan đến các khoản cấp tín dụng của Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, nhằm xử lý và thu hồi nợ theo quy định pháp luật cũng như các thỏa thuận đã ký kết giữa các bên.

Theo thông báo, tài sản bảo đảm dự kiến bị thu giữ gồm dự án Khu nhà ở biệt thự và chung cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi cùng 26 nền đất thuộc một số dự án trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, các nền đất nằm tại Khu dân cư Phú Lợi; dự án Saigonres tại phường 7, quận 8 (nay thuộc phường Chánh Hưng, TP.HCM); và Khu dân cư Phú Hữu tại phường Phú Hữu, quận 9 (nay thuộc phường Long Trường, TP.HCM).

Theo đại diện ngân hàng, việc thu giữ tài sản bảo đảm được triển khai sau một thời gian dài ngân hàng phối hợp làm việc và hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc hoạt động, xử lý các nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp và các bên liên quan vẫn chưa thực hiện đầy đủ các cam kết, nghĩa vụ theo thỏa thuận tín dụng và hợp đồng bảo đảm.

Trước đó, ngân hàng đã gửi thông báo yêu cầu bên vay, bên bảo đảm và các bên đang quản lý tài sản chủ động phối hợp bàn giao tài sản, hồ sơ pháp lý liên quan để phục vụ quá trình xử lý, thu hồi nợ theo quy định.

Tuy nhiên, theo phía ngân hàng, thời hạn yêu cầu đã hết nhưng các nghĩa vụ liên quan vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, trong đó có nghĩa vụ trả nợ.

Do đó, ngân hàng cho biết sẽ tiến hành các biện pháp thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật và các điều khoản trong hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp đã ký kết giữa các bên.

Việc thu giữ các tài sản nói trên nhằm phục vụ quá trình xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi các khoản nợ liên quan đến Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.