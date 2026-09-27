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Ngân hàng thông báo quy định mới từ 25/9: Liên quan đến giao dịch chuyển tiền trước 15h00, số tiền dưới 500 triệu đồng

Linh San
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Khách hàng doanh nghiệp có tài khoản tại VietinBank chú ý những thay đổi sau từ 25/9.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa phát thông báo điều chỉnh biểu phí chuyển tiền thông qua tài khoản dành cho khách hàng doanh nghiệp, áp dụng từ ngày 25/9/2026.

- Ảnh 1.

Nguồn: VietinBank

Cụ thể, đối với kênh quầy, phí chuyển tiền trước 15h, dưới 500 triệu đồng (mã B111) được điều chỉnh từ mức 0,02% xuống lên 0,03%, tối thiểu 20.000 đồng/giao dịch.

Đối với dịch vụ đặt lệnh thanh toán, thu hộ định kỳ (B117), VietinBank tách thành hai mã phí. Với tài khoản người hưởng tại VietinBank, mức phí là 6.000 đồng/giao dịch. Trường hợp tài khoản người hưởng tại ngân hàng khác, phí được áp dụng theo biểu phí chuyển tiền VND trong nước khác hệ thống (B112).

Trên kênh eFAST, phí chuyển khoản VND ngoài hệ thống dưới 500 triệu đồng (B237) không thay đổi, tiếp tục ở mức 0,02%, tối thiểu 20.000 đồng và tối đa 2 triệu đồng/giao dịch.

- Ảnh 2.

Nguồn: VietinBank

Trong khi đó, VietinBank bổ sung mức phí riêng đối với giao dịch chuyển khoản VND ngoài hệ thống từ 500 triệu đồng trở lên (B237a). Theo đó, khách hàng doanh nghiệp sẽ chịu phí 0,03%, tối thiểu 20.000 đồng và tối đa 2 triệu đồng/giao dịch, thay vì mức phí giao dịch dưới 500 triệu đồng như trước.

VietinBank cho biết việc điều chỉnh biểu phí được áp dụng từ ngày 25/9/2026. Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm có thể liên hệ qua hotline, email hoặc các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng.

Tags

VietinBank

chuyển tiền

biểu phí

doanh nghiệp

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