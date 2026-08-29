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Ngân hàng thông báo phong toả tài khoản của cá nhân, đơn vị kinh doanh thuộc trường hợp này

Linh San
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Một ngân hàng vừa ban hành điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ QR PAY (QR thanh toán) (hiệu lực từ ngày 28/08/2026).

- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa ban hành Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ QR Pay (QR thanh toán), áp dụng từ ngày 28/8/2026. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) đăng ký sử dụng dịch vụ QR Thanh toán của ACB.

Đáng chú ý, tại Điều 3 về thanh toán giao dịch, ACB quy định ngân hàng có quyền phong tỏa tài khoản của ĐVCNTT với phần nghĩa vụ thanh toán tương ứng, từ chối thanh toán hoặc truy đòi một phần hoặc toàn bộ số tiền đã tạm ứng trong một số trường hợp.

Cụ thể, các trường hợp gồm:

- Giao Dịch mà ACB nghi ngờ là gian lận, giả mạo, Giao dịch thanh toán khống. Để làm rõ, ACB có quyền nhưng không có nghĩa vụ thực hiện thu thập, cung bằng chứng về việc xác định các Giao Dịch này.

- ĐVCNTT có hành vi gian lận, giả mạo giao dịch và/hoặc không tuân thủ các quy định tại Hợp đồng, Bản ĐKĐN này và các quy định khác đã được ACB thông báo bằng văn bản (nếu có).

- Giao Dịch không có Hóa đơn giao dịch, có Hóa đơn giao dịch không hợp lệ theo quy định của Hợp đồng và pháp luật hiện hành.

- Giao Dịch phát sinh khiếu nại, tra soát của NMH/TCPL mà ĐVCNTT không cung cấp đầy đủ chứng từ, bằng chứng chứng minh về việc đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho NMH.

- Giao Dịch phát sinh khiếu nại, tra soát của NMH/TCPL mà NMH từ chối hàng hóa, dịch vụ do giao dịch không được thực hiện theo đúng thỏa thuận đã ký với ĐVCNTT.

- ĐVCNTT yêu cầu thanh toán cho Giao Dịch được cung ứng hoặc thực hiện bởi các bên thứ ba không phải là ĐVCNTT.

- ACB ghi Có nhầm, thừa vào tài khoản của ĐVCNTT do sự cố kỹ thuật, lỗi hệ thống, lỗi xử lý giao dịch hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của ACB dẫn đến việc ghi Có cho ĐVCNTT không chính xác.

- TCPL từ chối thanh toán.

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ phong tỏa, trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ hoàn trả mà đơn vị chấp nhận thanh toán không hoàn trả đầy đủ, đúng hạn, ACB còn có quyền chủ động trích tiền từ bất kỳ tài khoản thanh toán và/hoặc sổ tiết kiệm nào của đơn vị này mở tại ACB để thu hồi khoản phải hoàn trả.

Đơn vị chấp nhận thanh toán cũng có trách nhiệm lưu giữ hóa đơn, chứng từ liên quan đến giao dịch trong vòng 36 tháng. Nếu ACB yêu cầu cung cấp chứng từ nhưng không được đáp ứng trong vòng 3 ngày làm việc, ngân hàng có thể thực hiện quyền truy đòi một phần hoặc toàn bộ số tiền đã ghi Có.

Lưu ý, quy định trên áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân đăng ký với ACB với tư cách đơn vị chấp nhận thanh toán và sử dụng dịch vụ QR Pay, không phải quy định chung cho toàn bộ khách hàng có tài khoản thanh toán tại ngân hàng.


Tags

Ngân hàng TMCP Á Châu

ACB

phong tỏa tài khoản

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tài khoản ngân hàng

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