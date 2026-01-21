Ngân hàng phát cảnh báo nóng về chiêu lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan shipper giao hàng

Những ngày cuối năm luôn là "thời điểm vàng" để các đối tượng lừa đảo tung hoành, lợi dụng tâm lý bận rộn và nhu cầu nhận hàng cấp thiết của người dân. Theo cảnh báo mới nhất từ Ngân hàng MB, thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là kẻ gian gọi điện trực tiếp, tự xưng là shipper thông báo đang có đơn hàng cần giao gấp. Chúng thường viện cớ người nhận không có mặt hoặc hàng hóa đang ở kho để yêu cầu nạn nhân chuyển khoản trước nhằm "giữ đơn" hoặc thanh toán phí vận chuyển. Tinh vi hơn, một số đối tượng còn dựng lên kịch bản giao nhầm hoặc giao thiếu hàng, sau đó gửi các đường link lạ dụ dỗ khách hàng truy cập để xác nhận thông tin hoặc nhận tiền hoàn lại.

Mối nguy hiểm thực sự nằm ở các thao tác tiếp theo trên điện thoại. Để thực hiện cái gọi là "xác nhận giao hàng" hay "hoàn tiền", kẻ lừa đảo sẽ dẫn dụ nạn nhân cung cấp mã OTP, thông tin số thẻ hoặc tài khoản ngân hàng. Thậm chí, chúng còn sử dụng các trạm phát sóng giả mạo để gửi tin nhắn SMS có tên thương hiệu (Brandname) của các đơn vị vận chuyển uy tín, lừa người dùng cài đặt ứng dụng chứa mã độc hoặc nhập thông tin cá nhân vào các website giả mạo. MB nhấn mạnh rằng chỉ cần một phút mất cảnh giác, người dùng không chỉ đối mặt với nguy cơ mất sạch tiền trong tài khoản mà còn bị lộ lọt dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Trước tình trạng báo động này, Ngân hàng MB khuyến cáo khách hàng cần giữ "cái đầu lạnh" khi nhận các cuộc gọi giao hàng. Nguyên tắc quan trọng nhất là tuyệt đối không chuyển khoản trước cho bất kỳ ai tự xưng là shipper khi chưa xác minh rõ ràng thông tin đơn hàng trên ứng dụng hoặc website chính thức của đơn vị bán. Người dùng cần ghi nhớ "3 không": không cung cấp mã OTP hay thông tin thẻ cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào; không nhấp vào các đường link lạ qua tin nhắn; và không quét mã QR không rõ nguồn gốc.

Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào liên quan đến hành vi lừa đảo hoặc lỡ thực hiện thao tác theo yêu cầu của kẻ gian, khách hàng cần lập tức dừng mọi giao dịch và liên hệ ngay với ngân hàng qua các kênh chính thức để được hỗ trợ khoá tài khoản kịp thời, ngăn chặn thất thoát tài chính.