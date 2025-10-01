Ngân hàng phát cảnh báo nóng: Coi chừng "bốc hơi" toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng chỉ vì một cuộc gọi

Theo cảnh báo từ Ngân hàng Quốc Dân (NCB), chỉ một sơ suất nhỏ trong việc chia sẻ thông tin cũng có thể khiến chủ thẻ tín dụng bị chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo phổ biến được ghi nhận gần đây là các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng gọi điện cho khách hàng. Với những lời chào mời hấp dẫn, hướng dẫn mập mờ hoặc tặng quà bất ngờ, chúng sẽ tìm cách khiến nạn nhân mất cảnh giác, sau đó yêu cầu cung cấp các thông tin bảo mật của thẻ tín dụng như mã OTP, số thẻ, mã CVV... để chiếm đoạt tiền. Nếu khách hàng làm theo, kẻ gian có thể dễ dàng chiếm đoạt tiền trong tài khoản, thẻ tín dụng.

Để bảo vệ tài sản của mình, NCB khuyến cáo khách hàng cần ghi nhớ những nguyên tắc bảo mật cốt lõi sau:

1. Tuyệt đối không cung cấp thông tin nhạy cảm

Không bao giờ cho mượn, chia sẻ hay cung cấp các dữ liệu quan trọng của thẻ cho bất kỳ ai, bao gồm:

Số thẻ tín dụng

Ngày hết hạn

Mã bảo mật CVV/CVC (3 chữ số ở mặt sau thẻ)

Mã OTP được gửi qua tin nhắn

Tên chủ thẻ và các thông tin xác thực khác

Lưu ý rằng, nhân viên ngân hàng, cơ quan công an hay bất kỳ tổ chức nào cũng không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin này qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

2. Luôn cảnh giác và xác minh thông tin

Hãy thận trọng với những lời chào mời, hướng dẫn, giúp đỡ hay tặng quà được đưa ra một cách quá dễ dàng nhưng không rõ ràng. Luôn kiểm tra lại thông tin qua các kênh chính thức của ngân hàng.

3. Giao dịch an toàn

Chỉ thực hiện giao dịch trực tuyến trên các trang web uy tín, có độ bảo mật cao.

Hạn chế lưu thông tin thanh toán thẻ trên các nền tảng, website không quen thuộc.

Thường xuyên kiểm tra sao kê thẻ để phát hiện sớm các giao dịch bất thường.

Cần làm gì ngay nếu nghi ngờ lộ thông tin?

Trong trường hợp nghi ngờ thông tin thẻ đã bị lộ, khách hàng cần hành động ngay lập tức bằng cách khóa thẻ qua một trong hai cách sau:

Cách 1: Đăng nhập ứng dụng ngân hàng, vào mục "Dịch vụ thẻ" và chọn khóa thẻ hoặc khóa giao dịch.

Cách 2: Gọi ngay đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng 24/7 của ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ khóa thẻ khẩn cấp.

Nếu có bất kỳ nghi vấn nào về hành vi lừa đảo, hãy liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất và thông báo cho ngân hàng để được hỗ trợ xử lý kịp thời.