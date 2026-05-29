Ngân hàng OCB bổ nhiệm chuyên gia hàng đầu về AI làm quyền tổng giám đốc?

Thái Phương
Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông (OCB) được biết đến là chuyên gia hàng đầu về AI và chuyển đổi số.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Chris Shayan giữ chức vụ quyền tổng giám đốc, kể từ ngày 1-6.

Theo OCB, thời gian qua, ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng dữ liệu, hạ tầng số cùng nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều năm nhằm tạo nền móng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Vì vậy, việc lựa chọn một nhà lãnh đạo là chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ được xem là bước đi phù hợp với chiến lược dài hạn của ngân hàng, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng với bối cảnh hiện nay.

OCB kỳ vọng với sự dẫn dắt của ông Chris Shayan, ngân hàng sẽ tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng AI và dữ liệu trong vận hành, quản trị rủi ro cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng…

Ông Chris Shayan có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển công nghệ ngân hàng và fintech. Ông được đánh giá là chuyên gia hàng đầu về AI và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ các mảng kinh doanh số, đặc biệt là ngân hàng bán lẻ.

OCB bổ nhiệm Chris Shayan làm Quyền Tổng giám đốc: Đẩy mạnh chuyển đổi số năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Chris Shayan, Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng OCB

Trong buổi lễ bổ nhiệm, ông Chris Shayan cho biết mong muốn lớn nhất là sẽ cùng đội ngũ OCB, từ nhân viên kinh doanh, vận hành, quản trị rủi ro đến các kỹ sư công nghệ… tiếp tục nỗ lực, sáng tạo để xây dựng ngân hàng ngày càng tốt hơn, trở thành lựa chọn tối ưu cho khách hàng.

Năm 2026, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 6.960 tỉ đồng, tăng 39% so với năm 2025; tăng vốn điều lệ lên 30.625 tỉ đồng; tổng tài sản tăng 10%, lên khoảng 354.214 tỉ đồng.

Kết thúc quý I/2026, OCB tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với quy mô tổng tài sản và tín dụng tăng trưởng ổn định, hiệu quả vận hành được cải thiện nhờ đẩy mạnh số hóa và tối ưu quy trình.

Các nền tảng ngân hàng số duy trì tốc độ tăng trưởng cao về số lượng khách hàng cũng như tỷ lệ giao dịch trực tuyến, cho thấy hiệu quả từ chiến lược đầu tư công nghệ trong những năm gần đây.

Vì sao OCB bổ nhiệm chuyên gia hàng đầu về AI làm Quyền Tổng giám đốc? - Ảnh 1.

Biến động giá cổ phiếu Ngân hàng OCB gần đây


