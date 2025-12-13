Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã có công văn số hướng dẫn một số nội dung để triển khai thực hiện Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược.

Theo đó, về quy mô chương trình sẽ gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn năm 2025-2026, các ngân hàng thương mại dành khoảng 100 nghìn tỷ đồng (khoảng 20% quy mô của Chương trình) để cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các dự án hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược. Giai đoạn 2027 - 2030, căn cứ vào tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn tín dụng của các dự án, số vốn còn lại sẽ được phân bổ, mở rộng đảm bảo không vượt quá số tiền cam kết tham gia Chương trình của từng ngân hàng và tổng quy mô của Chương trình tối đa không quá 500 nghìn tỷ đồng.

Về đối tượng cho vay, khách hàng là các doanh nghiệp vay vốn dài hạn để đầu tư các dự án trọng điểm/quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược do các Bộ cung cấp. Đối với lĩnh vực điện: Danh mục dự án tham gia Chương trình theo Công văn 9238/BCT-KHTC ngày 21/11/2025 của Bộ Công Thương. Đối với lĩnh vực giao thông: Danh mục dự án tham gia Chương trình theo Công văn 14394/BXD-KHTC ngày 02/12/2025 của Bộ Xây dựng.

Đối với lĩnh vực công nghệ chiến lược: Các dự án sản xuất sản phẩm thuộc "Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia" tại Quyết định 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 và được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận đối tượng.

Về nguyên tắc cho vay, việc triển khai Chương trình bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, đối tượng, đúng quy định của pháp luật. Khách hàng vay vốn phải thuộc đối tượng vay vốn của Chương trình và đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của ngân hàng thương mại về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng; có trách nhiệm trong việc phối hợp với ngân hàng thương mại trong quá trình vay vốn theo Chương trình. Cơ chế cho vay theo quy định hiện hành.

Lãi suất ưu đãi của Chương trình sẽ thấp hơn tối thiểu từ 1% - 1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay. Thời gian triển khai đến hết năm 2030 hoặc đến khi doanh số cho vay đạt quy mô 500 nghìn tỷ đồng của Chương trình (tùy điều kiện nào đến trước).

Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi tối thiểu 02 năm kể từ ngày giải ngân từng lần (theo từng khế ước nhận nợ) nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay với khách hàng. Ngân hàng dừng áp dụng lãi suất ưu đãi đối với các khoản cho vay được giải ngân sau 31 tháng 12 năm 2030 hoặc khi hết nguồn vốn của ngân hàng thương mại đã đăng ký tham gia Chương trình, tùy thời điểm nào đến trước.

Lãi suất cho vay sau khi hết thời gian ưu đãi do Ngân hàng thương mại và khách hàng tự thỏa thuận, thống nhất, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được xác định rõ hoặc nêu rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay ký kết giữa ngân hàng và khách hàng.

Trường hợp ngân hàng thương mại phát hiện khách hàng sử dụng vốn sai mục đích thì ngân hàng cho vay chấm dứt ưu đãi và thu hồi toàn bộ phần lãi suất cho vay đã ưu đãi cho khách hàng kể từ ngày giải ngân đến ngày chấm dứt ưu đãi lãi suất.

Các Ngân hàng thương mại đã đăng ký tham gia chương trình gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; các Ngân hàng TMCP: Ngoại thương Việt Nam; Công thương Việt Nam; Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Quân đội; Kỹ thương Việt Nam; Việt Nam Thịnh Vượng; Tiên Phong; Sài Gòn - Hà Nội; Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Á Châu; Đông Nam Á; Hàng Hải; Lộc Phát; Quốc tế Việt Nam; Sài Gòn Thương Tín; Nam Á; Bắc Á; Phương Đông; Xuất nhập khẩu Việt Nam; An Bình.

Để thực hiện chương trình, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình khẩn trương ban hành hướng dẫn và tổ chức triển khai Chương trình thống nhất trên toàn hệ thống của chính ngân hàng. Khuyến khích các ngân hàng thương mại theo thẩm quyền thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ đối với khách hàng tham gia Chương trình này, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của ngân hàng.

Ngân hàng thương mại cho khách hàng vay vốn để thực hiện Chương trình bằng nguồn vốn tự huy động của ngân hàng; có trách nhiệm xem xét, thẩm định, quyết định cho vay đối với khách hàng theo quy định của pháp luật về cho vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình; thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay thuộc Chương trình này theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, NHNN cũng chỉ đạo các vụ, cục chức năng theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai cho vay và xử lý những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Chương trình; thực hiện thanh tra, giám sát việc cho vay theo Chương trình.

Ngoài ra, NHNN cũng chỉ đạo NHNN các khu vực theo dõi và thực hiện thanh tra việc cho vay theo Chương trình này của các ngân hàng thương mại trên địa bàn đối với các khách hàng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước những vấn đề vượt thẩm quyền.

Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trong việc tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn; kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai để tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại thực hiện tốt việc cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 77/NQ-CP và Nghị quyết số 366/NQ-CP.