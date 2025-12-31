Ngân hàng khổng lồ Citigroup của Mỹ.

Ngân hàng này đã công bố kế hoạch thu hẹp hoạt động kinh doanh tại Nga vào tháng 8/2022, trong bối cảnh nhiều công ty phương Tây rút lui do các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Tài sản của đơn vị tại Nga, AO Citibank, vào thời điểm đó lên tới khoảng 10 tỷ đô la, trong khi chi phí rút khỏi Nga ước tính là 170 triệu đô la.

Vào tháng 12/2022, ngân hàng này đã bán danh mục cho vay tiêu dùng bằng đồng rúp của mình cho ngân hàng Uralsib của Nga.

Ngân hàng cho biết, việc bán đơn vị này cho Renaissance Capital của Nga dự kiến sẽ dẫn đến khoản lỗ trước thuế khoảng 1,2 tỷ đô la.

“Việc phê duyệt dẫn đến khoản lỗ trước thuế từ việc bán tài sản trong quý IV năm 2025, chủ yếu liên quan đến khoản lỗ điều chỉnh tỷ giá hối đoái (CTA) sẽ vẫn được ghi nhận trong thu nhập toàn diện khác tích lũy cho đến khi hoàn tất giao dịch”, ngân hàng cho biết.

CTA là một phương pháp kế toán ghi nhận lãi hoặc lỗ phát sinh từ việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con nước ngoài từ đồng tiền địa phương sang đồng tiền báo cáo của công ty mẹ.

Citigroup cho biết, khoản lỗ có thể thay đổi hơn nữa do biến động tỷ giá hối đoái. Ngân hàng sẽ phân loại các hoạt động còn lại tại Nga là "đang chờ bán" kể từ quý IV năm 2025.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép Renaissance Capital mua lại các hoạt động kinh doanh của Citigroup tại Nga.

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2026.