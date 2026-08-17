Ngân hàng muốn cho ông Lê Thanh Thản vay 1.000 tỷ đồng bồi thường CT6 Kiến Hưng

Đại gia Lê Thanh Thản đề xuất đập bỏ toà nhà vi phạm CT6 Kiến Hưng, ông được một ngân hàng cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng nhằm bồi thường, khắc phục hậu quả.

VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes; Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội Lừa dối khách hàng.

Vụ án liên quan những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Một nội dung đáng chú ý trong cáo trạng là phương án tài chính để bồi thường, khắc phục hậu quả cho người mua 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ.

Theo cáo trạng, ngày 27/11/2019, một ngân hàng phát hành công văn xác nhận bảo lãnh 530 tỷ đồng để ông Lê Thanh Thản khắc phục hậu quả tại dự án CT6 Kiến Hưng. Theo cáo trạng, khoản bảo lãnh này được bảo đảm bằng các sổ tiết kiệm mang tên bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Thản.

Đến ngày 24/4/2026, ngân hàng này có văn bản về việc cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng cho Công ty Bemes thực hiện bồi thường, khắc phục tại dự án.

Về trách nhiệm dân sự, VKSND TP Hà Nội đề nghị tòa án tuyên buộc ông Lê Thanh Thản bồi thường cho các bị hại theo quy định.

Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 8/2023.

Tại cơ quan điều tra, ông Lê Thanh Thản khai nhận hành vi như cáo buộc. Ông giải thích do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của dự án.

Ngày 31/7/2019, ông Thản đề nghị được khắc phục hậu quả của vụ án bằng 3 phương án. Phương án thứ nhất là đề nghị xem xét xử lý theo Điều 79 Nghị định 139/2017/NĐ-CP và khoản 9 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ, liên quan xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Phương án thứ hai là ông Thản tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C để di dời họ sang dự án Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5.

Phương án thứ ba là tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C Kiến Hưng để mua lại căn hộ hoặc hoàn trả tiền mua nhà; sau đó ông Thản sẽ tự phá dỡ tòa CT6C. Quá trình điều tra, ông Thản lựa chọn phương án thứ ba.

Tuy nhiên, cáo trạng cho biết đến nay Công ty Bemes vẫn chưa thỏa thuận được với toàn bộ khách hàng. Sau khi việc thương lượng không thành, ông Thản đề nghị ngân hàng bảo lãnh số tiền ông phải hoàn trả cho người mua nhà theo quy định pháp luật. Trong quá trình điều tra, 6 khách hàng đề nghị trả lại nhà và yêu cầu chủ đầu tư hoàn hơn 7,02 tỷ đồng.

Ngày 22/2/2024, Công ty Bemes thông báo đã thỏa thuận với một số bị hại và mua lại 39 căn hộ tại CT6C, đồng thời đề nghị giảm trừ phần trách nhiệm dân sự. Cơ quan điều tra đã thu thập 39 hợp đồng thanh lý xác nhận sự việc.

Đối với những khách hàng còn lại, nguyện vọng được ghi nhận trong cáo trạng là được hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nếu không được cấp sổ đỏ, họ yêu cầu ông Lê Thanh Thản bồi thường theo quy định đối với các căn hộ không được cấp sổ đỏ.

Theo cơ quan tố tụng, d ự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây trước đây phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 6/2008. Sau khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, UBND TP Hà Nội không ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch này.

Dù vậy, từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc chỉ đạo thi công nhiều hạng mục vi phạm nghiêm trọng quy hoạch. Từ tháng 3/2011, ông này chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin về tính pháp lý để bán các căn hộ được tạo lập trái quy hoạch.

Các hợp đồng do ông Thản trực tiếp ký cam kết hồ sơ dự án đã được phê duyệt, công trình tuân thủ quy định xây dựng và chủ đầu tư sẽ hỗ trợ người mua làm thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ.

Theo quy hoạch, khu cao tầng có 2 tòa tháp: CT6A gồm 231 căn hộ và CT6B là khách sạn 459 phòng. Hiện trạng lại có 3 khối CT6A, CT6B, CT6C với 1.582 căn hộ, không còn tháp khách sạn; riêng CT6C không có trong quy hoạch.

Cơ quan tố tụng xác định 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ, gồm 437 căn tại CT6C do xây thêm ngoài quy hoạch; 43 căn tại các tầng 2, 3, 4 và 32 của CT6A; 25 căn tại các tầng tương ứng của CT6B do thay đổi công năng sử dụng; cùng 14 căn thấp tầng xây không đúng quy hoạch.

Những người mua 519 căn hộ đã thanh toán tổng cộng hơn 590 tỷ đồng, trong đó có hơn 59 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng. Sau khi trừ khoản thuế, cáo trạng xác định ông Lê Thanh Thản thu lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng, đồng thời đây cũng là số tiền gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Kết luận định giá ngày 10/7 xác định 519 căn hộ này có tổng giá trị hơn 2.047 tỷ đồng. Người mua nhà khai không biết công trình xây sai quy hoạch và tin tưởng dự án được xây đúng thiết kế đã phê duyệt.