Ngân hàng lớn tại Việt Nam tung loại thẻ chưa từng có: Vừa thanh toán vừa “giảm đau môi trường”

Kể từ sau Hội nghị COP26, mục tiêu giảm phát thải và tiến tới Net Zero không còn là khái niệm xa vời. Việt Nam một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu – cũng đã thúc đẩy nhiều giải pháp bền vững. Không chỉ ở cấp độ quốc gia, mà ngay trong đời sống thường nhật, dấu chân carbon từ mỗi quyết định chi tiêu cũng đang dần được quan tâm.

Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2022, Việt Nam phát thải 344 triệu tấn CO₂, xếp thứ 17 toàn cầu. Trung bình mỗi người Việt thải ra khoảng 2,5 tấn CO₂/năm, bao gồm từ ăn uống, đi lại đến mua sắm. Thế nhưng, ít ai hình dung được rằng ly cà phê sáng hay chuyến xe công nghệ đều để lại dấu ấn phát thải. Chính vì vậy, việc đo lường và minh bạch hóa lượng khí thải đã trở thành một xu thế trên thế giới, đặc biệt tại châu Âu, nơi người dân quen thuộc với các ứng dụng theo dõi carbon như Klima (Đức) hay WWF Footprint Calculator (Anh).

Ứng dụng đo lường CO2 khi chi tiêu.

Trong bối cảnh đó, tại Việt Nam, Techcombank là một trong những ngân hàng đầu tiên đưa công cụ theo dõi phát thải vào sản phẩm tài chính. Thẻ Techcombank Visa Eco cho phép khách hàng theo dõi lượng khí thải gắn liền với các giao dịch, đồng thời hỗ trợ bù đắp thông qua các dự án năng lượng tái tạo. Chỉ sau 8 tháng ra mắt, hơn 753.000 khách hàng đã dùng bộ đôi thẻ Eco, đóng góp bù đắp tương đương 157.000 kg CO₂ – số lượng bằng với việc trồng hơn 2.600 cây xanh.

Theo đó, thẻ Eco là thẻ thanh toán đầu tiên tại Việt Nam sở hữu công nghệ hàng đầu từ Visa giúp đo lường khí nhà kính trên mỗi chi tiêu. Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi biểu đồ tổng quan khí nhà kính theo từng lĩnh vực tiêu dùng, lan tỏa tình yêu trái đất và sống xanh hơn bằng cách theo dõi và bù đắp lượng khí nhà kính đã phát thải thông qua các dự án bảo vệ môi trường tại Việt Nam với tính năng bù đắp carbon có trả phí.

Khoản bù đắp của khách hàng sẽ được Techcombank chuyển vào các dự án xanh giúp giảm phát thải CO₂ ra môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể chủ động theo dõi mức sống xanh của bản thân và cộng đồng thông qua điểm sống xanh, số liệu trung bình của cộng đồng thẻ Eco dựa trên lượng khí nhà kính đã phát thải và được bù đắp tại phần quản lý thẻ.

Bộ đôi thẻ Eco có cả phiên bản vật lý (làm từ 80% nhựa tái chế) và phi vật lý trên ứng dụng. Người dùng dễ dàng kích hoạt, quản lý chi tiêu, quy đổi điểm thưởng, và đặc biệt là tích hợp với ví điện tử phổ biến. Điều này khiến sản phẩm trở nên linh hoạt, phù hợp với lối sống số.

Có thể thấy, “sống xanh” không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã dần thấm vào hành vi chi tiêu hàng ngày. Một chiếc thẻ ngân hàng, nếu biết tích hợp công nghệ đúng cách, hoàn toàn có thể trở thành công cụ thúc đẩy thay đổi. Và trong xu hướng đó, Techcombank Visa Eco đang cho thấy một bước thử nghiệm đáng chú ý biến việc quẹt thẻ không chỉ là thanh toán, mà còn là hành động góp phần giảm phát thải.