Giới trẻ rủ nhau đi trốn: Chữa lành ở ‘thiên đường xanh’, ngắm ‘Hạ Long trên cạn’ với chi phí rẻ bất ngờ

Pù Luông (Thanh Hóa) và Thung Nai (Phú Thọ) là hai địa chỉ nổi bật, thu hút đông đảo giới trẻ trong thời gian gần đây.

Pù Luông – thiên đường ruộng bậc thang và rừng xanh

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thuộc (Thanh Hóa), rộng hơn 17.600 ha, được ví như “thiên đường xanh” của Bắc Trung Bộ. Điểm nhấn nơi đây là những cánh rừng nguyên sinh, thác nước trong lành và các thửa ruộng bậc thang trải dài, tạo nên cảnh quan hùng vĩ.

Thời điểm lý tưởng để đến Pù Luông là tháng 5 – 6 (mùa lúa xanh) và tháng 9 – 10 (mùa lúa chín). Du khách có thể tham gia trekking bản Kho Mường, Bản Hiêu, khám phá hang Dơi, tắm thác Hiêu hay trải nghiệm chợ phiên Phố Đoàn.

Pù Luông (ảnh Internet).

Lưu trú tại Pù Luông đa dạng từ homestay truyền thống giá khoảng vài trăm nghìn đồng/đêm đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp như Pù Luông Retreat với mức 1 – 1,5 triệu đồng/đêm, phù hợp nhiều nhu cầu.

Thung Nai – “Hạ Long trên cạn”

Cách Hà Nội khoảng 110 km, Thung Nai nằm trong lòng hồ thủy điện Hòa Bình, được ví như “Hạ Long trên cạn” nhờ mặt nước xanh, những đảo nhỏ và núi non bao quanh. Nơi đây thích hợp cho các chuyến đi 2 ngày 1 đêm, đặc biệt vào mùa xuân và mùa thu.

Tại Thung Nai, du khách có thể thuê thuyền dạo hồ, chèo kayak, ghé thăm đền Bà Chúa Thác Bờ, động Thác Bờ hoặc tắm mát ở suối Trạch. Vào sáng Chủ nhật, chợ nổi Thác Bờ thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương.

Thung Nai (ảnh Internet).

Ẩm thực tại Thung Nai phong phú với cá sông Đà, lợn mán nướng, cơm lam. Về lưu trú, du khách có thể chọn homestay ở bản Ngòi Hoa hoặc các nhà nghỉ trên đảo như Đảo Dừa, Đảo Xanh, với chi phí trung bình từ 700.000 – 1.000.000 đồng/người/2 ngày 1 đêm.

Pù Luông và Thung Nai không chỉ là nơi tham quan mà còn mang lại cho du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Giữa thiên nhiên trong lành, không khí yên tĩnh, du khách có cơ hội tạm rời xa phố thị, thư giãn tinh thần và tái tạo năng lượng.

Với khoảng cách không quá xa Hà Nội, chi phí vừa phải và cảnh quan đặc sắc, Pù Luông và Thung Nai đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho giới trẻ trong các chuyến du lịch xanh, chữa lành cuối tuần.