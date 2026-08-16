Ngân hàng khuyến cáo không sử dụng dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ trong trường hợp sau đây

Hiện nay, lợi dụng các dịch vụ rút tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng trái phép, đối tượng yêu cầu khách hàng giao thẻ và mã PIN để thực hiện hành vi đánh tráo con chip trên thẻ.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn đánh tráo chip thẻ tín dụng (chip swapping) đang được ghi nhận trên thị trường. Theo cảnh báo của MB, kẻ gian tìm cách bóc tách chip EMV từ thẻ thật và gắn sang một phôi thẻ khác nhằm thực hiện các hành vi gian lận. Một chip giả hoặc chip hỏng sau đó được gắn vào thẻ của khách hàng để che giấu việc đánh tráo, khiến chủ thẻ khó phát hiện trong thời gian đầu.

Chip EMV là con chip bảo mật màu vàng gắn trên mặt thẻ, có chức năng mã hóa, xác thực giao dịch và bảo vệ thông tin thẻ. Khi chip bị đánh tráo, thông tin thẻ có thể bị lợi dụng để thực hiện giao dịch trái phép.

Về thủ đoạn gian lận, MB nêu ra bốn hình thức. Thứ nhất, kẻ gian lợi dụng quá trình thanh toán tại POS, can thiệp vào thẻ khi khách hàng mất cảnh giác hoặc khi để thẻ rời khỏi tầm kiểm soát. Thứ hai, lợi dụng các dịch vụ rút tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng trái phép, yêu cầu khách hàng giao thẻ và mã PIN để thực hiện hành vi đánh tráo. Thứ ba, giả danh nhân viên ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ, lấy lý do đổi thẻ, nâng cấp thẻ hoặc xử lý sự cố để yêu cầu khách hàng giao thẻ vật lý. Thứ tư, dàn cảnh mượn thẻ hoặc chiếm giữ thẻ trong thời gian ngắn, tạo tình huống để chiếm giữ thẻ và thực hiện đánh tráo.

MB cũng đưa ra ba dấu hiệu nhận biết thẻ có thể đã bị đánh tráo chip, gồm: chip thẻ bị bong tróc, trầy xước, lệch vị trí hoặc có dấu hiệu bị dán keo; thẻ không thể giao dịch tại ATM/POS hoặc báo lỗi đọc chip; xuất hiện các giao dịch mà khách hàng không thực hiện.

Để phòng ngừa, MB khuyến nghị khách hàng không để thẻ rời khỏi tầm kiểm soát trong quá trình thanh toán; không sử dụng các dịch vụ rút tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng không được cấp phép; thường xuyên kiểm tra tình trạng vật lý của thẻ, đặc biệt là chip EMV, và theo dõi lịch sử giao dịch.

Bên cạnh đó, khách hàng cần bảo mật thông tin thẻ, không chia sẻ số thẻ, mã CVV/CVC, mã PIN hoặc mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào; ưu tiên sử dụng các phương thức thanh toán không tiếp xúc (contactless) hoặc thanh toán bằng Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay để hạn chế việc giao thẻ vật lý cho người khác; đồng thời khóa thẻ ngay trên ứng dụng MB hoặc liên hệ tổng đài MB khi phát hiện thẻ có dấu hiệu nghi ngờ hoặc phát sinh giao dịch bất thường.