Ngân hàng hướng dẫn người dùng Android thực hiện ngay thao tác này để bảo vệ tài khoản ngân hàng khỏi rủi ro đánh cắp thông tin

Cách tắt quyền trợ năng trên Samsung

Bạn đang sử dụng điện thoại Samsung và muốn tắt Accessibilty để đảm bảo rằng thiết bị của mình hoạt động một cách an toàn, hiệu quả? Chúng ta cùng nhau thực hiện những bước sau đây để bảo vệ thiết bị Samsung khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn.

Bước 1: Trên màn hình "Cài đặt", chọn mục "Hỗ trợ".

Bước 2: Tại Hỗ trợ, chọn "Dịch vụ được Cài đặt".

Bước 3: Nhấn vào ứng dụng bạn muốn Tắt.

Bước 4: Nhấn OFF để "Tắt Trợ năng".

Cách tắt quyền trợ năng trên OPPO

Mỗi dòng điện thoại đều có cách thiết lập quyền trợ năng khác nhau, tùy thuộc vào hệ điều hành và giao diện người dùng mà nhà sản xuất áp dụng. Nếu bạn đang sử dụng điện thoại OPPO, hãy cùng tìm hiểu cách xóa quyền trợ năng một cách chính xác để bảo vệ thiết bị của mình.

Bước 1: Truy cập ngay vào Cài đặt hệ thống của điện thoại.

Bước 2: Lướt tìm Trợ năng để tiến hành cấu hình.

Bước 3: Chọn thêm ứng dụng cần tắt quyền.

Bước 4: Nhấp vào nút Tắt để vô hiệu hóa tính năng Accessibility.

Cách tắt quyền trợ năng trên Xiaomi

Tính năng hỗ trợ đôi khi có thể bị lợi dụng để cài đặt các phần mềm không mong muốn. Hãy cùng tìm hiểu cách vô hiệu hóa trợ năng trên Android điện thoại Xiaomi để tăng cường bảo mật cho điện thoại Xiaomi của mình.

Bước 1: Truy cập ngay vào "Cài đặt bổ sung".

Bước 2: Tìm và chọn mục "Hỗ trợ tiếp cận" để tiến hành cấu hình.

Bước 3: Chọn "Thêm dịch vụ tải xuống" để quản lý các ứng dụng đang sử dụng quyền.

Bước 4: Nhấn chọn ứng dụng muốn tắt và thực hiện thao tác tắt Accessibility.

Cách tắt quyền trợ năng trên Realme

Bạn đang gặp phải vấn đề với một ứng dụng trên điện thoại Realme và nghi ngờ đó là do quyền trợ năng? Tính năng này mặc dù hữu ích cho một số người dùng, nhưng đôi khi có thể gây ra xung đột với các ứng dụng khác, dẫn đến việc không hoạt động như mong đợi. Hãy thử cách tắt quyền trợ năng trên Android này và xem vấn đề có được giải quyết không nhé!

Bước 1: Truy cập tại mục "Cài đặt bổ sung".

Bước 2: Tại Cài đặt bổ sung, nhấn chọn "Trợ năng".

Bước 3: Tìm ứng dụng muốn tắt quyền và chọn vào đó.

Bước 4: Chuyển tắt để xóa trợ năng cho ứng dụng đó.

Khi nào nên tắt quyền trợ năng trên điện thoại

Nên tắt Accessibility trong những trường hợp nhất định để bảo vệ quyền riêng tư. Đặc biệt, khi bạn cài đặt các ứng dụng từ nguồn không rõ ràng. Với cách tắt quyền trợ năng trên Android sẽ giúp người dùng giảm rủi ro bị lợi dụng thông tin nhạy cảm như số điện thoại, email, mật khẩu, tài khoản, mã PIN hay OTP.

Ngoài ra, nếu bạn lo ngại về việc bị theo dõi hoặc giám sát, việc tắt các quyền này có thể bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn. Thêm vào đó, khi người dùng không còn sử dụng các tính năng hỗ trợ thì tắt chúng sẽ giúp đơn giản hóa trải nghiệm sử dụng. Hãy luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện cách tắt Accessibility trên Android này để thông tin cá nhân luôn đảm bảo an toàn.

Lưu ý khi tắt quyền trợ năng trên trên Android

Quyết định tắt trợ năng là một bước cần thiết để bảo vệ thiết bị. Tuy nhiên, trước khi thực hiện, bạn cần hiểu rõ về tác động của việc này đến các ứng dụng và tính năng khác trên điện thoại. Cùng nắm rõ những lưu ý quan trọng để tắt quyền trợ năng trên Android diễn ra suôn sẻ.

- Ứng dụng hỗ trợ: Trong trường hợp đang sử dụng các app hỗ trợ người khuyết tật như TalkBack, Magnifier, vv., việc tắt quyền sẽ làm mất đi các tính năng hỗ trợ này.

- Cấu hình ứng dụng: Tắt Accessibility có thể khiến một số ứng dụng gặp trục trặc và không hoạt động bình thường, bởi vì chúng cần quyền này để thực hiện các chức năng nhất định.

- Khôi phục cài đặt: Sau khi tắt quyền, bạn nên khởi động lại máy để đảm bảo thay đổi có hiệu lực.

- Chức năng bị ảnh hưởng: Một số ứng dụng và tính năng có thể không hoạt động đúng như trước, vì trợ năng thường cung cấp các chức năng bổ sung để hỗ trợ người dùng.