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Ngân hàng 'đại hạ giá' nhà máy Tanifood của bà Trương Mỹ Lan

Tân Châu
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Khối tài sản được xác định liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan tiếp tục được VietinBank đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 700 tỷ đồng, hồi tháng 4 nhà máy này được rao bán hơn 1.350 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Tây Ninh đang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM tiếp tục xử lý khối tài sản bảo đảm của Công ty CP Lavifood để thu hồi nợ.

Theo thông báo, hai tài sản được đấu giá chung gồm quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất và toàn bộ hệ thống dây chuyền, máy móc, thiết bị thuộc dự án Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh. Cụ thể, khu đất có diện tích hơn 140.000 m², tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh, được sử dụng để xây dựng Nhà máy Tanifood. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 28/2/2067.

- Ảnh 1.

Nhà máy Tanifood tại Tây Ninh.

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Nhà máy gồm 16 hạng mục công trình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu và 9 hạng mục chưa được cấp giấy chứng nhận cùng toàn bộ dây chuyền, máy móc, thiết bị của dự án.

Đáng chú ý, giá khởi điểm lần này chỉ còn hơn 700 tỷ đồng. Trước đó, khối tài sản này đã nhiều lần được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm cao hơn nhưng chưa thành công. Hồi tháng 4, giá khởi điểm từng ở mức hơn 1.350 tỷ đồng. Sau đó nhà máy tiếp tục được điều chỉnh giảm qua các đợt đấu giá.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 9h30 ngày 15/10 tại VietinBank Chi nhánh Tây Ninh. Người tham gia phải nộp tiền đặt trước tương đương 5% giá khởi điểm.

- Ảnh 2.

Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu.

Tanifood là một trong những tài sản trọng yếu liên quan đến Lavifood trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Hồ sơ vụ án xác định bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - đã mua lại cổ phần Lavifood và doanh nghiệp này sau đó được giao cho Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) điều hành. Tòa án xác định Lavifood thuộc sở hữu của bà Lan, do đó tài sản được xử lý để phục vụ việc khắc phục hậu quả vụ án.

Tags

Trương Mỹ Lan

Vạn Thịnh Phát

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