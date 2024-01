Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023. Theo đó, thu nhập lãi thuần giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt 6.289 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ lãi lớn từ mua bán chứng khoán đầu tư, nên tổng thu nhập hoạt động của ACB vẫn tăng cao.

Một điểm đáng chú ý là chi phí hoạt động của ACB được tiết giảm tới 1.000 tỷ đồng, xuống còn 3.000 tỷ đồng trong quý 4. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế đạt trên 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là trên 4.000 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2023, ACB đạt gần 25.000 tỷ đồng thu nhập lãi thuần và hơn 16.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 6% và 17% so với năm 2022. Đây là năm tăng trưởng thứ 11 liên tiếp của ACB kể từ năm 2012.

Tính đến cuối năm 2023, quy mô tín dụng của ACB đạt gần 488 nghìn tỷ, tăng 17,9% so với đầu năm, cao hơn mức 13,7% bình quân ngành. Đây là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Quy mô huy động năm 2023 của ACB đạt gần 483 nghìn tỷ, tăng 16,6% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng toàn ngành. Trong đó, tỷ lệ CASA 22%, đứng TOP 5 về tỷ lệ CASA toàn ngành.

ACB là ngân hàng do ông Trần Hùng Huy làm chủ. Hồi giữa năm 2023, trong GALA kỷ niệm 30 năm thành lập, vị Chủ tịch đa tài của ACB đã gây bất ngờ cho toàn bộ khán giả khi vừa đàn, hát, nhảy trình diễn ca khúc “Always Remember Us This Way” và “Cô Đơn Trên Sofa”. Sức nóng của màn nhảy dưới mưa sau đó không chỉ lan trong cộng đồng “banker” mà còn được toả khắp các trang mạng xã hội.

