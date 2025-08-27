Các ngân hàng đang phát đi cảnh báo khẩn về nguy cơ gia tăng các hoạt động lừa đảo tinh vi nhắm vào khách hàng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới. Kẻ gian thường lợi dụng tâm lý chủ quan và nhu cầu mua sắm, giải trí tăng cao của người dân để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo mới nhất từ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), các đối tượng lừa đảo đang sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi, trong đó nổi bật là hai kịch bản chính:

1. Giả mạo chương trình khuyến mãi, tặng quà tri ân

Kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng, các sàn thương mại điện tử lớn, hoặc các thương hiệu nổi tiếng để gửi tin nhắn, gọi điện mời chào tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc nhận quà miễn phí nhân dịp "Lễ 80 năm Quốc Khánh 2/9".

Chúng thường dẫn dụ nạn nhân tham gia các nhóm chat trên Zalo, Facebook, sau đó yêu cầu truy cập vào các đường link giả mạo. Khi người dùng nhập thông tin cá nhân và thông tin đăng nhập ngân hàng số theo hướng dẫn, kẻ lừa đảo sẽ chiếm đoạt các thông tin bảo mật này hoặc chiếm quyền kiểm soát điện thoại để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.

Ngân hàng ACB cảnh báo nhiều chiêu trò lừa đảo cần cảnh giác dịp lễ 2/9

2. Chiêu trò "giả danh shipper"

Một thủ đoạn khác đang được sử dụng là giả làm nhân viên giao hàng. Đối tượng sẽ liên hệ với nạn nhân, yêu cầu chuyển trước một khoản tiền nhỏ để thanh toán đơn hàng. Ngay sau đó, chúng sẽ lấy lý do "gửi nhầm vào tài khoản hội viên" và gửi một đường link yêu cầu nạn nhân nhấp vào để "hủy đăng ký". Tuy nhiên, đường link này thực chất là một giao diện chuyển tiền đã được che giấu, khiến nạn nhân vô tình chuyển tiền vào tài khoản của kẻ lừa đảo.

ACB nhấn mạnh rằng khách hàng có thể đối mặt với các rủi ro nghiêm trọng như mất tiền trong tài khoản, bị đánh cắp thông tin bảo mật, và mất quyền kiểm soát điện thoại.

Để bảo vệ tài sản của mình trong kỳ nghỉ lễ, các ngân hàng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và tuân thủ các nguyên tắc an toàn sau:

Tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, và đặc biệt là mã OTP của dịch vụ ngân hàng số cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào.

Không nhấp vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn SMS, email hay các ứng dụng trò chuyện.

Không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc không có trên các kho ứng dụng chính thức như Google Play và App Store.

Khi có bất kỳ nghi ngờ nào về lừa đảo, cần khóa ngay các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và liên hệ ngay lập tức với tổng đài hỗ trợ của ngân hàng để được trợ giúp kịp thời.