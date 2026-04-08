Ngân hàng cảnh báo: Những thông tin người dùng tuyệt đối không được để lộ kẻo mất tiền trong tài khoản

Trước tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng gia tăng, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi cảnh báo tới khách hàng về hàng loạt thủ đoạn tinh vi đang được các đối tượng sử dụng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo MSB, một trong những chiêu thức phổ biến hiện nay là mạo danh cơ quan chức năng như công an, tòa án… để gây áp lực tâm lý. Các đối tượng thường thông báo nạn nhân liên quan đến các vụ án như rửa tiền, ma túy, sau đó yêu cầu chuyển tiền để “xác minh” hoặc “chứng minh trong sạch”. Thậm chí, kẻ gian còn sử dụng giấy tờ giả, video call mặc đồng phục để tăng độ tin cậy.

Bên cạnh đó, hình thức lừa đảo công nghệ cao cũng gia tăng nhanh chóng. Đối tượng giả danh cán bộ nhà nước, yêu cầu người dùng cài đặt ứng dụng dịch vụ công giả mạo hoặc truy cập đường link chứa mã độc. Khi nạn nhân làm theo, thiết bị có thể bị chiếm quyền điều khiển, từ đó kẻ gian thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép.

Một thủ đoạn khác là mạo danh người thân, bạn bè thông qua việc chiếm quyền tài khoản mạng xã hội hoặc sử dụng công nghệ deepfake để tạo video giả. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng sẽ viện lý do khẩn cấp để yêu cầu chuyển tiền.

Ngoài ra, các chiêu trò như giả mạo doanh nghiệp lớn để yêu cầu thanh toán, gửi tin nhắn giả mạo ngân hàng kèm đường link lừa đảo, hay giả danh shipper, fanpage du lịch với ưu đãi hấp dẫn cũng được ghi nhận ngày càng phổ biến.

Không chỉ dừng lại ở đó, các đối tượng còn giả mạo nhân viên ngân hàng để mời vay vốn, hỗ trợ xóa nợ xấu hoặc dụ dỗ tham gia các kênh đầu tư tài chính, tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao. Ban đầu, nạn nhân có thể nhận được lợi nhuận nhỏ để tạo niềm tin, nhưng khi số tiền đầu tư tăng lên, đối tượng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ.

Trước các thủ đoạn trên, MSB khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật cho bất kỳ ai, bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hay dữ liệu cá nhân quan trọng. Đồng thời, người dùng không nên nhập thông tin vào các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và không cho người khác mượn hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng.

Ngân hàng cũng lưu ý khách hàng chỉ nên sử dụng ứng dụng chính thức từ các kho uy tín, thường xuyên thay đổi mật khẩu, cập nhật các phương thức xác thực sinh trắc học và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Việc tắt các quyền truy cập không cần thiết trên điện thoại, đặc biệt là quyền trợ năng, cũng giúp giảm nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Bên cạnh đó, người dùng cần hạn chế sử dụng Wi-Fi công cộng khi giao dịch tài chính, không lưu thông tin đăng nhập trên trình duyệt và luôn xác minh lại danh tính người nhận trước khi chuyển tiền.

MSB nhấn mạnh, trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời, qua đó hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra.