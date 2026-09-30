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Ngân hàng cảnh báo khẩn đến người đang dùng Microsoft Teams

Linh San
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Một ngân hàng vừa phát cảnh báo về mã độc TwinLoot đánh cắp thông tin đăng nhập của người dùng Microsoft Teams và SharePoint.

Mã độc TwinLoot vừa được các chuyên gia bảo mật quốc tế Ontinue phát hiện trong một chiến dịch tấn công hồi tháng 7/2026. Mã độc này lợi dụng các dịch vụ của Microsoft như Teams và SharePoint để che giấu hoạt động tấn công, qua đó đánh cắp thông tin đăng nhập của người dùng.

Theo cảnh báo của ngân hàng ABBank, kẻ tấn công có thể tiếp cận nạn nhân thông qua Microsoft Teams, giả mạo thương hiệu uy tín hoặc nhân viên hỗ trợ để tạo lòng tin.

Sau đó, nạn nhân được hướng dẫn tải tệp hoặc chạy lệnh PowerShell với lý do khắc phục lỗi, cập nhật hệ thống. Khi xâm nhập thành công, TwinLoot có thể tận dụng hạ tầng Microsoft để duy trì kết nối bí mật và truyền dữ liệu.

Một trong những thủ đoạn được cảnh báo là hiển thị màn hình khóa Windows giả, có giao diện tương tự màn hình thật, nhằm lừa người dùng nhập lại mật khẩu.

Nếu thiết bị bị nhiễm TwinLoot, thông tin đăng nhập và dữ liệu nhạy cảm có nguy cơ bị đánh cắp. Kẻ tấn công cũng có thể duy trì khả năng điều khiển thiết bị từ xa.

Để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo và đánh cắp thông tin, ABBank khuyến cáo khách hàng:

- Kiểm tra kỹ tên miền email, website trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào.

- Không tải tệp đính kèm hoặc nhấp vào đường link không rõ nguồn gốc.

- Không chạy lệnh hoặc cài đặt phần mềm theo hướng dẫn của người lạ.

- Xác minh thông tin qua các kênh chính thống khi nhận được yêu cầu bất thường.

- Sử dụng mật khẩu mạnh và bật xác thực hai lớp (2FA) cho các tài khoản.

- Tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

ABBank lưu ý ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc cài đặt phần mềm thông qua tin nhắn, email hay cuộc gọi.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng có thể liên hệ Hotline 1800 1159 hoặc đến điểm giao dịch ABBank gần nhất để được hỗ trợ.

Tags

Teams

ABBank

bảo mật

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