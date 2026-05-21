HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngăn chặn nhóm người nước ngoài thuê khách sạn ở TP.HCM nghi lập 'ổ lừa đảo'

Lương Ý
|

Công an TP.HCM phát hiện 85 người Trung Quốc thuê khách sạn tại phường Thuận Giao, lắp đặt hàng trăm thiết bị điện tử, nghi hoạt động lừa đảo.

Trưa 21/5, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.HCM thông tin phát hiện 85 người mang quốc tịch Trung Quốc thuê khách sạn tại phường Thuận Giao để lưu trú, lắp đặt hệ thống máy móc, có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật liên quan tội phạm công nghệ cao .

Ngăn chặn lừa đảo công nghệ cao tại tp . Hcm: Phát hiện nhóm người nước ngòai - Ảnh 1.

Công an phát hiện 85 người Trung Quốc trong khách sạn ở phường Thuận Giao.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc được phát hiện trong quá trình triển khai cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và làm trong sạch địa bàn. Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp công an các địa phương tăng cường kiểm tra tại các khu vực trọng điểm có nhiều người nước ngoài cư trú.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm 85 người Trung Quốc thuê một khách sạn tại phường Thuận Giao để lưu trú và lắp đặt nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động nghi vấn phi pháp.

Trong số này có 17 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện khai báo theo quy định.

Bước đầu, công an xác định hai người cầm đầu là H.G. (SN 1989) và Q.M. (SN 1998, cùng quốc tịch Trung Quốc). Các đối tượng khai đã thuê khách sạn với giá khoảng 315 triệu đồng/tháng để bố trí nơi ở và đặt máy móc cho cả nhóm.

Theo lời khai, trước khi sang Việt Nam, H.G. từng làm quản lý “ký túc xá” cho một công ty hoạt động tại Campuchia. Gần đây, người này được phân công sang Việt Nam thuê địa điểm, tổ chức nơi ở và lắp đặt hệ thống máy móc tại TP.HCM.

Đầu tháng 5, hai vợ chồng H.G. nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất với nhiệm vụ thuê khách sạn, đón các thành viên khác, tập kết và lắp đặt thiết bị. Tuy nhiên, nhóm này bị phát hiện trước khi kịp hoạt động.

Toàn bộ máy móc được đưa từ Campuchia sang Việt Nam. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thống kê nhóm này sở hữu khoảng 400 thiết bị gồm máy tính để bàn, điện thoại và máy tính bảng.

Theo điều tra ban đầu, phần lớn các đối tượng đến từ Quảng Châu, Quảng Tây (Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ và thuyền nhỏ. Một số khác được đưa từ Campuchia vào Việt Nam bằng xe máy qua các đường ngang, lối mở khu vực biên giới.

Các đối tượng khai sau khi nhập cảnh đã bị người quản lý thu giữ hộ chiếu và đưa thẳng về khách sạn tại TP.HCM.

Vì sao chưa khởi tố vụ tài xế có nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn, chết người trên đường Nguyễn Chánh?
Tags

lừa đảo công nghệ cao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại