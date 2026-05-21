Vì sao chưa khởi tố vụ tài xế có nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn, chết người trên đường Nguyễn Chánh?

PV
|

Liên quan đến vụ tài xế có nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh (Yên Hòa, Hà Nội) khiến nhiều phương tiện hư hỏng và một người tử vong, gia đình nạn nhân cho biết đã nhận được thông báo về kết luận giám định nguyên nhân tử vong, và phương tiện trong vụ việc. Tuy nhiên, đến nay sau hơn 2 tháng, gia đình vẫn chưa nhận được thông báo về việc khởi tố vụ án.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Vũ Khoa (trú tại Hà Nội) cho biết, gia đình đã nhận được thông báo kết luận giám định về nguyên nhân dẫn đến tử vong của vợ ông là bà L.T.T.T - nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh (Yên Hòa, Hà Nội), xảy ra vào hồi tháng 3/2026.

Theo ông Khoa, ngoài kết luận trên, khi làm việc với cơ quan công an, ông cũng được xem kết luận giám định đối với ô tô gây tai nạn.

Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 2 tháng kể từ khi xảy ra vụ tai nạn, gia đình ông Khoa vẫn chưa nhận được thông báo giải quyết vụ việc từ phía cơ quan điều tra.

"Nhưng theo tôi được biết cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế ô tô có nồng độ cồn. Nỗi đau tột cùng của người chồng mất vợ, 3 người con mất mẹ không có gì bù đắp được, chúng tôi chỉ mong sự vào sự nghiêm minh của pháp luật. Vì vậy đề nghị cơ quan điều tra cần nhanh chóng xử lý nghiêm minh, triệt vụ việc để nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể tiếp tục xảy ra" - ông Khoa nói và nêu một số vụ vi phạm quy định về an toàn giao thông đã được cơ quan Công an xử lý nhanh chóng, để bày tỏ sự băn khoăn của gia đình về vụ tai nạn khiến vợ ông tử vong.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế N.V.S.

Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang – Công ty Luật Viên An, vụ việc đã có đầy đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, trong vụ tai nạn nêu trên, người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,264 mg/l khí thở; làm một người chết, nhiều người bị thương; người điều khiển phương tiện là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi...

“Vụ án không có tình tiết phức tạp, các dấu hiệu tội phạm đã rõ, không cần phải chứng minh hay đấu tranh tội phạm. Do đó, việc chưa áp dụng các quyết định trong tố tụng hình sự sẽ gây bức xúc cho gia đình bị hại.” – luật sư Trang nhấn mạnh.

Luật sư Trang cho rằng, việc gia đình người gây ra tai nạn có thoả thuận được với gia đình bị hại để bù đắp về tổn thất tinh thần chỉ là tình tiết giảm nhẹ và không phải là căn cứ để đình chỉ giải quyết đơn thư tố giác tội phạm đối với hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Như tin đã đưa, khoảng 18h49 ngày 6/3, ông N.V.S (SN 1960, trú tại phường Yên Hoà, Hà Nội) điều khiển xe ô tô BKS BKS 30A-536.XX lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng) thì gây tai nạn liên hoàn vào 5 xe ô tô, 3 xe máy.

Hậu quả làm một số người bị thương được đưa đi cấp cứu. Trong đó, bà L.T.T.T bị thương nặng và tử vong. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe N.V.S vi phạm ở mức 0,264 mg/l khí thở.

Liên quan đến vụ tai nạn kể trên, được biết, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư, tại khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định: a) Quyết định khởi tố vụ án hình sự;...

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

