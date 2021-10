Ngăn chặn nhiều nhóm thanh, thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng… hung khí

Theo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế, sự phát triển của MXH đã kéo theo nhiều hội, nhóm trên MXH ra đời. Đặc biệt, khi xảy ra mâu thuẫn, các nhóm này hô hào, lôi kéo những đối tượng trong nhóm tham gia vào các vụ việc ẩu đả, xô xát dẫn đến mất ANTT địa bàn.

Cách đây không lâu, vào tối 27/9, Nguyễn Đăng Quốc (15 tuổi, trú tại phường An Cựu, TP Huế) cùng 10 thanh, thiếu niên chạy xe máy mang theo hung khí gây náo loạn các tuyến đường thuộc phường An Tây và Thủy Xuân, TP Huế.

Nhận tin báo, Đội CSHS Công an TP Huế liền cắt cử CBCS phối hợp với Công an phường Thủy Xuân, Công an phường An Tây truy bắt nhóm đối tượng này. Tại cơ quan Công an, Quốc và các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trên MXH nên nhóm của Quốc chuẩn bị hung khí hẹn đánh nhau với một nhóm khác.

Tuy nhiên, khi đến địa điểm hẹn, do không tìm thấy nhóm kia nên Quốc và các đối tượng mang hung khí chạy quanh các tuyến đường tìm kiếm khiến người dân bất an.

Trước đó mấy ngày, nhóm 7 thanh, thiếu niên gồm 6 nam, 1 nữ mang theo 1 cây rựa, 2 cây dao phóng lợn và dao tự chế đến tuyến đường đi bộ phía sau Học viện Âm nhạc Huế để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác.

Lúc này, qua công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an phường Vĩnh Ninh, TP Huế đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhóm đối tượng này. Ngoài thu giữ số hung khí trên, các đối tượng được đưa về trụ sở Công an để xử lý.



Gần đây nhất, Công an phường Tây Lộc, TP Huế phát hiện nhóm 10 thanh, thiếu niên mang hung khí tụ tập tại khu vực 8/146 đường Trần Quốc Toản để giải quyết mâu thuẫn. Xác định đây là nhóm đối tượng manh động, sẵn sàng đâm chém nhau bất cứ lúc nào, gây mất ANTT khu phố nên Công an Tây Lộc nhanh chóng bố trí lực lượng bắt giữ.

Đại úy Nguyễn Xuân Hòa, Trưởng Công an phường Tây Lộc cho biết, tại thời điểm bắt giữ các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 2 cây đao tự chế dài 2m, 1 cây kiếm dài 0,8m. Ngoài một số đối tượng bị bắt tại chỗ, qua tuyên truyền, vận động, các đối tượng liên quan đã đến Công an phường Tây Lộc trình diện.

Các đối tượng khai nhận, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trên MXH và được bạn bè nhờ nên đã tụ tập, chuẩn bị hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội CSHS Công an TP Huế cho hay, qua công tác điều tra, làm rõ các vụ án cho thấy, thời gian gần đây, tình trạng thanh, thiếu niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hay vì “lời qua tiếng lại” trên MXH, các đối tượng kích đả nhau, hẹn địa điểm rồi mang hung khí đi “giải quyết”.

Bên cạnh đó, việc tụ tập sử dụng rượu bia, chất kích thích cũng là nguyên nhân dẫn đến các vụ việc “Cố ý gây thương tích”. Khi xảy ra các vụ ẩu đả, đánh nhau giữa 2 nhóm thường có nhiều đối tượng tham gia dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí gây ra án mạng. Như vụ án giữa nhóm của Trang Quốc Thắng (18 tuổi, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) mâu thuẫn với một số thanh niên ở phường Xuân Phú nên Thắng rủ thêm 5 người đi 3 xe mô tô mang theo 2 dao tự chế đi giải quyết mâu thuẫn.

Khi nhóm Thắng thấy nhóm Trương Đức Sang (27 tuổi, trú phường Xuân Phú, TP Huế) đang nhậu ở vỉa hè ngã 3 đường thuộc phường An Đông nên đến gây sự, sau đó 2 nhóm dùng vỏ chai bia ném nhau. Quá trình rượt đuổi, Nguyễn Văn Tấn (19 tuổi, nhóm của Thắng) bị Sang dùng dao đâm 1 nhát vào ngực phải, sau đó tử vong. Cơ quan Công an sau đó đã bắt giữ Trương Đức Sang để điều tra về hành vi “giết người”.

Trước thực trạng thanh, thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an TP Huế cho biết, ngoài tích cực điều tra, làm rõ các vụ án “Cố ý gây thương tích” để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định, đơn vị còn tích cực phối hợp với nhà trường, gia đình thực hiện tuyên truyền pháp luật, quản lý và giáo dục thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật; đồng thời tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ Công an phường giỏi nghiệp vụ, bản lĩnh nhằm từng bước kìm giảm các loại tội phạm, giảm trọng án và thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn ANTT địa bàn.