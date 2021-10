Bắt trưởng phòng giao dịch Công ty tài chính F88 chi nhánh Bạc Liêu

Chiều 21/10, Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Ngọc An (30 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người".

Bị can Phan Ngọc An là Trưởng phòng giao dịch Công ty Cổ phần kinh doanh tài chính F88, địa chỉ tại số 88/4, khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, chuyên cung cấp các dịch vụ cho vay cầm cố.

Trước đó, ngày 22/8, An bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 và lây lan sang một số nhân viên chi nhánh Công ty Cổ phần kinh doanh F88 trong lúc địa phương đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả điều tra dịch tễ còn cho thấy bệnh nhân An đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu xác định có 145 F0, 501 F1, 754 F2 liên quan đến bị can An.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã phải ra quyết định phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ TP.Bạc Liêu để truy vết, tầm soát các trường hợp có liên quan trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, An còn có hành vi thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền, gây thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh.