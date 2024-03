Tỉnh có vịnh biển đẹp nhất thế giới, mạnh tay chi 53 tỷ USD để 'hóa rồng' với viễn cảnh khó tin

Tháng 7/2003, vịnh Nha Trang chính thức trở thành thành viên thứ 29 của “Câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới”.



Câu lạc bộ những Vịnh đẹp nhất thế giới (Club of the Most Beautiful Bays of the World - Worldbays) là một hiệp hội tư nhân quốc tế, được thành lập tại Berlin vào ngày 10/3/1997, bao gồm thành viên là những vịnh được Câu lạc bộ chọn là đẹp nhất thế giới.



Các vịnh thành viên phải đáp ứng 6 tiêu chí như: Có một môi trường sinh thái với động vật và thực vật thú vị; Có vẻ đẹp tự nhiên và hấp dẫn; Được biết và đánh giá tại cấp quốc gia; Biểu tượng cho cư dân địa phương; Có nguồn kinh tế tiềm năng: Và ít nhất là đáp ứng được 2 tiêu chí của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) trong lãnh vực văn hóa và thiên nhiên.