Ngắm nữ thần 18+ mà tưởng bị bỏ bùa mê: Đẹp tới tạo hoá còn ghen tị, nhìn body không ai đoán nổi tuổi thật

Sự trở lại của nữ thần phim 18+ khiến cả châu Á sững sờ

Phải rất lâu rồi, khán giả mới lại thấy Thư Kỳ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, và cô không chỉ trở lại mà còn khiến cả mạng xã hội bùng nổ với bộ phibooj18+ Hồi Hồn Kế (The Resurrected) dự án bom tấn Netflix đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Đây không phải một tác phẩm thương mại đơn thuần mà được chọn trình chiếu trong hạng mục On Screen của Liên hoan phim Busan 2025, nơi vinh danh những series xuất sắc nhất khu vực.

Trong Hồi Hồn Kế, Thư Kỳ hoá thân thành một người mẹ mất con, mang trong mình nỗi đau không thể nguôi ngoai. Khi con gái bị bắt cóc và qua đời, cô tuyệt vọng đến mức thực hiện “giao kèo với quỷ” để hồi sinh một kẻ lừa đảo đã chết, mong tìm ra chân tướng. Câu chuyện mang hơi hướng kinh dị - tâm lý - giật gân, khiến người xem nín thở từng phút, nhưng điều khiến cả giới phê bình phải cúi đầu chính là diễn xuất ám ảnh của Thư Kỳ.

Dù bị dìm tạo hình với gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng, Thư Kỳ vẫn tỏa sáng rực rỡ. Ánh mắt của cô chứa đầy bi thương và oán hận, vừa lạnh lẽo vừa quyến rũ, khiến người ta rợn người mà vẫn không thể rời mắt. Các cảnh nóng và cảnh bạo lực trong phim được xử lý tinh tế, không để khơi gợi, mà để bóc trần sự trống rỗng và tuyệt vọng trong tâm hồn con người. Ở tuổi 48, Thư Kỳ không còn là nữ thần gợi cảm của thập niên 2000, mà là một biểu tượng của vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ trong nỗi đau. Bởi vậy không khó hiểu khi khán giả tại Busan gọi đây là “vai diễn phong thần” của Thư Kỳ.

Thư Kỳ đẹp bất chấp trong Hồi Hồn Kế

Nữ thần phim 18+ với sự nghiệp rực rỡ

Nhắc đến Thư Kỳ, người ta sẽ nghĩ ngay đến một biểu tượng gợi cảm đã định hình cả một thế hệ điện ảnh châu Á. Cô bước vào showbiz từ cuối thập niên 90, khởi đầu với những bộ phim 18+ gây tranh cãi gay gắt, khi có nội dung, hình ảnh khó phân định giữa nghệ thuật và gợi dục. Dù vậy, Thư Kỳ vẫn được khen ngợi, ánh mắt biết nói, thần thái vừa ngây thơ vừa nguy hiểm khiến Thư Kỳ nhanh chóng trở thành nữ hoàng gợi cảm một thời.

Suốt những năm đầu sự nghiệp, Thư Kỳ chưa bao giờ sợ bị dán nhãn. Thế nhưng cô cũng không cố bấu víu mãi hình ảnh nữ hoàng cảnh nóng mà dần chuyển mình khỏi hình ảnh gợi cảm để trở thành biểu tượng của sự sang trọng, đẳng cấp và khí chất riêng biệt.

Thư Kỳ thời trẻ

Năm 2025 này, bên cạnh Hồi Hồn Kế, Thư Kỳ còn khiến giới điện ảnh nể phục khi lần đầu ra mắt với vai trò đạo diễn vớ Girl, và lập tức thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Busan, trở thành nữ đạo diễn Trung Quốc đầu tiên thắng giải này. Từ một nữ diễn viên từng bị xem là “diễn viên 18+ không có tương lai”, giờ đây Thư Kỳ là người phụ nữ chạm tới mọi đỉnh cao: diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn, biểu tượng thời trang, và trên hết là minh chứng sống cho việc thời gian không thể đánh bại khí chất.

Chiếc cúp danh giá đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thư Kỳ

Ở tuổi gần 50, nhan sắc của cô vẫn khiến cả showbiz phải nghiêng mình. Làn da mịn màng, ánh nhìn kiêu sa, vóc dáng hoàn hảo đến mức không ai đoán nổi tuổi thật. Dù đã bước qua thời kỳ hoàng kim của dòng phim gợi cảm, Thư Kỳ vẫn được xem là nữ thần 18+ bất tử không phải vì sự táo bạo, mà vì sức hút vượt thời gian.