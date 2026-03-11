Trong khi điện ảnh truyền thống đang gặp nhiều thách thức, dòng phim ngắn tại Trung Quốc lại chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và cái tên đang thống trị "vương quốc" này không ai khác chính là Lý Kha Dĩ. Nữ diễn viên sinh năm 2000 này đã chính thức soán ngôi nhất tỷ của Quách Vũ Hân để trở thành nữ hoàng mới của giới phim ngắn với những con số thống kê gây choáng váng.

Theo báo chí Trung Quốc ghi nhận, đầu năm 2026, bộ phim "Bà cố 18 tuổi trở lại vực dậy gia tộc" (phần 4) do Lý Kha Dĩ đóng chính đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự. Chỉ mất vỏn vẹn 3 ngày để đạt mốc 1 tỷ lượt xem, và cán mốc 3 tỷ sau chưa đầy 2 tuần lên sóng. Thành tích này đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó trên nền tảng Hồng Quả.

Thực tế, sức hút của Lý Kha Dĩ đã được khẳng định từ năm 2025. Series "Bà cố 18 tuổi" của cô đã thu về tổng cộng 12 tỷ lượt xem cho 3 phần đầu, trở thành loạt phim nổi tiếng nhất lịch sử nền tảng phát sóng. Với hơn 10 triệu lượt đặt xem trước, Lý Kha Dĩ hiện là diễn viên sở hữu nhiều tác phẩm vượt mốc 100 triệu view nhất hiện nay.

Hiệu suất làm việc "siêu thực" và nhan sắc thoát tục

Điều khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng chính là sức làm việc bền bỉ của mỹ nhân sinh năm 2000. Nếu như năm 2024 cô chỉ tham gia 8 tác phẩm, thì đến năm 2025, con số này đã tăng vọt lên 29 bộ phim. Trung bình, mỗi tháng cô ra mắt hơn 2 bộ phim mới, một hiệu suất mà ngay cả những diễn viên hạng A cũng phải kiêng nể.

Lý Kha Dĩ không chỉ thu hút bởi tần suất xuất hiện dày đặc mà còn nhờ nhan sắc quyến rũ và lối diễn xuất tinh tế. Tốt nghiệp Học viện Công nghệ thời trang Bắc Kinh, cô mang đến một làn gió mới cho dòng phim ngắn vốn bị đánh giá là "mỳ ăn liền".

Trong "Bà cố 18 tuổi", cô vào vai một người phụ nữ trung niên sống lại trong hình hài thiếu nữ để dạy dỗ con cháu và sửa chữa sai lầm quá khứ – một vai diễn đòi hỏi sự kết hợp giữa ngoại hình trẻ trung và nội tâm trưởng thành.

"Nhất tỷ" mới của giới phim ngắn

Sự thành công rực rỡ đã mang về cho Lý Kha Dĩ lượng fan khổng lồ: 2,5 triệu người theo dõi trên Hồng Quả và 5 triệu fan trên Douyin. Tháng 11/2025, cô vinh dự nhận giải Diễn viên xuất sắc nhất năm thể loại phim ngắn do nền tảng iQIYI trao tặng. Đặc biệt, việc lọt vào nhóm diễn viên trẻ tiêu biểu của chương trình Tinh Thần Đại Hải 2025 đã khẳng định vị thế của cô không chỉ dừng lại ở mạng xã hội mà còn được giới chuyên môn công nhận.

Truyền thông Trung Quốc ca ngợi cô là sự giao thoa hoàn hảo giữa năng lượng tuổi trẻ và phẩm chất điện ảnh trưởng thành. Với đà thăng tiến này, Lý Kha Dĩ hứa hẹn sẽ còn đưa dòng phim ngắn Trung Quốc vươn xa hơn nữa trong năm 2026.