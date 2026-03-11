Nhiều “tuyệt sắc giai nhân” vẫn khiến người xem nhớ mãi nhờ vẻ đẹp cổ điển và thần thái cuốn hút. Dưới đây là những mỹ nhân tiêu biểu từng làm nên nét duyên đặc biệt cho bộ phim kinh điển này.

Những "tuyệt sắc giai nhân" trong phim Tây Du Ký 1986

Nguồn: Tây Du Ký Check VAR

1. Nữ vương Nữ Nhi Quốc – Chu Lâm

Vẻ đẹp vừa kiều diễm vừa đôn hậu của nữ diễn viên Chu Lâm

Với vẻ đẹp đài các, ánh mắt dịu dàng và diễn xuất tinh tế, cô đã khắc họa một nữ vương vừa quyền uy vừa đầy cảm xúc. Câu chuyện tình thoáng qua nhưng day dứt giữa nữ vương và Đường Tăng trở thành một trong những phân đoạn lãng mạn nhất của bộ phim.

2. Hạnh Tiên – Vương Linh Hoa

Hạnh Tiên mang vẻ đẹp mong manh, dịu dàng, giống như chính hình tượng cây cỏ mà nhân vật đại diện. Sự nhẹ nhàng trong ánh mắt, giọng nói và cử chỉ của nữ diễn viên đã khiến nhân vật này trở nên rất thơ mộng và đáng nhớ.

3. Ngọc Thố Tinh – Lý Linh Ngọc

Lý Linh Ngọc vốn là ca sĩ nổi tiếng, vì vậy những phân cảnh múa hát của cô trong phim trở nên vô cùng duyên dáng. Vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ của nhân vật cũng khiến khán giả ấn tượng mạnh.

4. Bạch Cốt Tinh – Dương Xuân Hà

Bạch Cốt Tinh nhiều lần hóa thân thành thiếu nữ xinh đẹp để đánh lừa Đường Tăng. Chính vẻ đẹp dịu dàng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm đã khiến nhân vật này trở nên đặc biệt trong lòng khán giả.

5. Hằng Nga – Khâu Bội Ninh

Dù chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn, hình ảnh Hằng Nga với trang phục nhẹ nhàng, duyên dáng vẫn để lại ấn tượng sâu đậm với người xem.

6. Vạn Thánh công chúa – Trương Thanh

Trương Thanh được gọi là "Tây Thi thời hiện đại"

Nhân vật này góp phần tạo nên những tình tiết thú vị trong câu chuyện liên quan đến Long cung và các yêu quái dưới thủy phủ.

Sau gần bốn thập kỷ, Tây Du Ký 1986 vẫn được xem là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh những trận chiến với yêu quái và hành trình vượt qua 81 kiếp nạn, hình ảnh các mỹ nhân trong phim cũng góp phần tạo nên sức hút đặc biệt, khiến tác phẩm này vẫn được khán giả nhiều thế hệ yêu mến.