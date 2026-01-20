Ngắm mỹ nhân này mới hiểu vì sao "thắng cả thiên hạ, thua một người": Ngũ quan đẹp vô cùng, tranh cũng khó vẽ ra nổi

Mới đây, bộ phim cổ trang Minh Nguyệt Lục đã chính thức tung ra trailer đầu tiên và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Ngay khi được công bố, đoạn trailer đã gây sốt nhờ nhan sắc được ví như “cực phẩm cổ trang” của nữ chính Vương Sở Nhiên.

Trong tạo hình thời Minh, Vương Sở Nhiên ghi điểm tuyệt đối với gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa cùng khí chất thoát tục. Đặc biệt, phân cảnh nữ chính múa dưới tuyết được đánh giá là khoảnh khắc giàu mỹ cảm, mang vẻ đẹp vô thực như bước ra từ tranh cổ phong, khiến người xem không khỏi trầm trồ.

Nhan sắc của Vương Sở Nhiên trong phim cổ trang Minh Nguyệt Lục.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Vương Sở Nhiên, thậm chí cho rằng nhìn cô trong Minh Nguyệt Lục, họ mới thực sự thấm thía vì sao trong lịch sử hay các bộ truyện ngôn tình cổ đại hay có việc những nhân vật từng thắng cả thiên hạ, nắm trong tay quyền lực và danh vọng nhưng lại si tình vì một mỹ nhân, thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp. Bởi lẽ, nếu đặt mình vào vị trí đó, có được trái tim của một người con gái đẹp như vậy, có lẽ mọi thứ khác đều trở nên không còn quá quan trọng.

Một vài hình ảnh từ đoạn trailer.

Thực tế, Vương Sở Nhiên vốn được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất của làng phim Trung Quốc hiện nay, đặc biệt là ở dòng phim cổ trang. Sở hữu gương mặt đẹp hoàn hảo cùng thần thái cổ điển hiếm có, cô thường xuyên được khán giả gọi tên trong danh sách những nữ diễn viên “sinh ra để đóng cổ trang”. Giữa dàn tiểu hoa thế hệ mới, Vương Sở Nhiên là gương mặt hiếm hoi vừa có nhan sắc, vừa có khí chất, mỗi lần xuất hiện đều trở thành tâm điểm.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc nữ chính, Minh Nguyệt Lục còn được kỳ vọng nhờ nội dung đầy hấp dẫn khi đan xen yếu tố quyền mưu và tình cảm. Phim lấy bối cảnh biến cố Canh Tuất thời Minh triều, khi gia tộc của Ngụy Thái Vi (Vương Sở Nhiên) bị gian thần hãm hại, rơi vào cảnh diệt môn. Mang mối thù sâu nặng, nàng buộc phải tiến cung với thân phận cung nữ, từng bước tìm cơ hội báo thù và vô tình vướng vào mối quan hệ phức tạp với Đốc công Uông Đại Hạ.

Một vài hình ảnh của nữ diễn viên khi tham gia quay Minh Nguyệt Lục.

Ở tác phẩm này, Vương Sở Nhiên có nhiều tạo hình đẹp theo phong cách thời nhà Minh.

Theo nguyên tác, kế hoạch phục thù của nàng cuối cùng đã không thành, thế nhưng số phận đã để Ngụy Thái Vi có cơ hội làm lại khi cô được trọng sinh. Trở lại kinh thành, nàng quyết tâm thay đổi kết cục trong quá khứ, nhất là số phận của Uông Đại Hạ. Thế nhưng, người phu quân từng văn võ song toàn nay lại trở thành kẻ buông thả, sống cuộc đời phóng túng, trong khi cái chết của phụ thân nàng cũng dần hé lộ nhiều bí mật chưa từng được phơi bày.

Giữa vòng xoáy âm mưu chốn triều đình, Ngụy Thái Vi phải làm gì để vừa truy tìm chân tướng, vừa bảo vệ người mình yêu, đồng thời cùng Uông Đại Hạ bảo vệ muôn dân bá tánh?

nguồn: Weibo