Ngắm mỹ nhân này mà tưởng quay về 1000 năm trước: Nhan sắc tiên nữ giáng trần, đẹp đến mất cả nhận thức

Ở làng giải trí Trung Quốc thời điểm hiện tại, Trần Đô Linh được công nhận là một trong những mỹ nhân đẹp nhất. Cô sở hữu vẻ đẹp thoát tục, trong trẻo đậm chất "bạch nguyệt quang" và nhan sắc đặc biệt phù hợp với các tạo hình cổ trang.

Trần Đô Linh thực sự rất hợp với cổ trang.

Mới đây, một đoạn clip cổ trang của Trần Đô Linh bất ngờ viral trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều sự chú ý. Không ít khán giả sau khi xem xong đã để lại những lời có cánh cho Trần Đô Linh. Có người nói trông cô như Hằng Nga giáng trần, có người lại bảo mỹ nhân sinh năm 1993 gợi nhớ về những mỹ nhân trong các bộ phim xưa như Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng hay Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý.

Dưới đây là một số bình luận của netizen về Trần Đô Linh:

- Tạo hình làm nhớ ngay cái đĩa có hình cô tiên.

- Giống Lâm Đại Ngọc

- Thật sự, nếu mình là vua thì mất nước cả nghìn lần.

- Tạo hình này đẹp ghê, gợi nhớ mấy nhân vật nữ trong Tây Du Ký ấy.

- Tự nhiên nhớ Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý.

- Mong có tạo hình như này cho cổ, huhu.

- Hằng Nga à?

Nói thêm về Trần Đô Linh, dù đã vào nghề từ năm 2014 với bộ phim Tai Trái, thế nhưng phải đến năm 2023, cô mới bắt đầu nổi lên nhờ tác phẩm Trường Nguyệt Tẫn Minh. Ở tác phẩm này, cô đảm 3 vai Diệp Băng Thường/Thiên Hoan/Mạt Nữ. Dù chỉ là vai nữ phụ, nhưng sức hút mà Trần Đô Linh có được chẳng hề kém cạnh so với nữ chính Bạch Lộc.

Trần Đô Linh nổi lên nhờ bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Sau đó, vì bị kẹt lại phim trường Hoành Điếm do những ảnh hưởng của đại dịch nên Trần Đô Linh góp mặt ở rất nhiều tác phẩm với vai trò cameo. Cô liên tiếp xuất hiện ở Vân Chi Vũ, Tây Xuất Ngọc Môn, Nhất Niệm Quan Sơn, Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng Thiên và Vĩnh Dạ Tinh Hà, nhận vô số những lời khen vì quá đỗi xinh đẹp.

Trong năm 2024, Trần Đô Linh hiện diện trên màn ảnh nhỏ thông qua 5 bộ phim khác nhau, trong đó Đại Mộng Quy Ly và Chiếc Thuyền Đơn Độc là những tác phẩm mà cô đóng chính. Với bộ phim cổ trang Đại Mộng Quy Ly, Trần Đô Linh được nâng tầm nhan sắc mạnh mẽ nhờ thẩm mỹ của đạo diễn Quách Kính Minh. Trong khi với Chiếc Thuyền Đơn Độc, cô thể hiện vẻ đẹp khó quên của một mỹ nhân dân quốc.

Cô gây ấn tượng mạnh với phim Quý Nữ.

Trần Đô Linh trên phim trường Kiều Sở.

Bước sang năm 2025, nữ diễn viên một lần nữa gây tiếng vang với Quý Nữ. Cô khắc họa hình tượng đại nữ chủ kiên cường, mạnh mẽ, thông minh đúng như những gì khán giả mong đợi, diễn xuất cũng được nhận xét là có tiến bộ lớn. Sau thành công với Quý Nữ, Trần Đô Linh đang còn 2 dự án đây hứa hẹn đó là Nguyệt Lân Ỷ Kỷ và Kiều Sở.