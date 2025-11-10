Ngắm mẫu SUV lập kỷ lục Guinness 1.813 km chỉ với một lần sạc và đổ xăng, "cháy hàng" khi về Việt Nam

Chỉ sau hơn một tuần ra mắt, mẫu xe Lynk & Co 08 EM-P đã được bàn giao đến những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam. Thông tin từ nhà phân phối mẫu xe này cho biết, toàn bộ lô xe đầu tiên nhập khẩu đã nhanh chóng bán hết và được bàn giao đồng loạt. Nhiều khách hàng khác cũng đã đặt cọc và đang chờ cho lô hàng tiếp theo.

Lynk & Co 08 EM-P là sản phẩm chiến lược ứng dụng công nghệ EM-P Super Hybrid. Theo nhà sản xuất, mẫu xe lai điện đem đến cảm giác lái như xe thuần điện, nhưng linh hoạt hơn bao giờ hết nhờ được trang bị hệ truyền động EM-P Super Hybrid gồm động cơ điện kép, động cơ xăng 1.5 Turbo tăng áp và hộp số hybrid 3 cấp 3DHT Evo cho công suất tối đa kết hợp 345 mã lực, mô-men xoắn tối đa kết hợp 580 N.m, tăng tốc 0 - 100 km/h trong 6,75 giây.

Ấn tượng nhất là quãng đường thuần điện mà mẫu xe này đạt là 200 km (WLTC) và tổng hành trình lên tới 1.400 km, từng xác lập kỷ lục Guinness 1.813 km chỉ với một lần sạc và đổ đầy nhiên liệu.

Dưới đây là 1 số hình ảnh thực tế về mẫu xe lai điện đang gây "sốt" thị trường Việt Nam:

Lynk & Co 08 EM-P được phân phối với hai phiên bản, Lynk & Co 08 Pro và Lynk & Co 08 Halo cùng 5 lựa chọn màu sắc có mức giá từ 1.299.000.000 VNĐ

Xe được phân phối với 5 tuỳ chọn màu sắc: Đen, Trắng ngọc trai, Xám, Xanh khoáng thạch và vàng ánh kim.

Phần đầu xe đóng kín mang phong cách “EV-inspired” không còn lưới tản nhiệt truyền thống, tạo cảm giác liền mạch và tinh gọn, nhấn mạnh bản sắc của một mẫu SUV lai điện cao cấp. Dải đèn định vị “Dawn Light” thanh mảnh vươn dài hai bên như luồng ánh sáng đầu ngày – biểu tượng của sự chuyển mình sang kỷ nguyên điện hóa.

Cụm đèn hậu Crystal liền khối...

... cùng các chi tiết như tay nắm cửa ẩn, gương tràn viền, cửa không viền góp phần hoàn thiện tổng thể thiết kế liền lạc, tối giản.

Với chiều dài tổng thể 4.820 mm, chiều rộng 1.915 mm, chiều cao 1.685 mm và trục cơ sở 2.848 mm, khoảng sáng gầm xe 186 mm Lynk & Co 08 EM-P mang lại không gian rộng rãi.

Khoang lái sang trọng được trang bị màn hình trung tâm UHD 15,4-inch với độ phân giải 2.5K sắc nét cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,2 inch. Xe trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa, công suất 1.600 W, trợ lý ảo Hey Frank thông minh..

Lynk & Co 08 EM-P sử dụng pin phẳng NCM có mật độ năng lượng cao, an toàn vượt trội với dung lượng 39,6 kWh, kết hợp bình nhiên liệu 60L, tạo nên “pháo đài năng lượng 200 kWh” cho khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định.

Khả năng sạc nhanh DC 85 kW cho phép nạp 30 - 80 % pin chỉ trong 28 phút, trong khi tính năng V2L 3,3 kW biến xe thành nguồn điện di động, đủ cấp nguồn cho thiết bị gia dụng trong các chuyến dã ngoại. Ngoài ra, hệ thống quản lý pin BMS thông minh tự động điều chỉnh nhiệt độ và giới hạn sạc, giúp kéo dài tuổi thọ pin và duy trì hiệu suất ổn định trong mọi điều kiện vận hành.

Lynk & Co 08 EM-P nổi bật với hệ thống công nghệ an toàn chủ động được trang bị tới 5 radar mm-wave, 10 camera và 12 cảm biến siêu âm, với công suất xử lý 116 TOPS - mang lại khả năng nhận diện và phản ứng nhanh chóng trong mọi tình huống giao thông.

Mẫu xe còn tích hợp hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến ADAS với 25 tính năng thông minh, bao gồm: ga tự động Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, điều hướng tự động (Navigate on Autopilot), phanh khẩn cấp tự động (AEB), cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ tránh va chạm chủ động EMA, giám sát trạng thái người lái DMS và phát hiện trẻ em bị bỏ quên (OMC).

Pin của xe được bảo vệ 6 lớp, đạt chuẩn chống nước IP68 và vượt qua hơn 175 bài kiểm tra nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn khi va chạm, chống cháy, chống rò điện và bức xạ điện từ. Tấm chắn dưới DP1180 của pin NCM do CATL cung cấp có độ bền lên tới 900 MPa – vượt cả độ bền vỏ giáp tàu ngầm hạt nhân, giúp pin chịu va đập và biến dạng cực tốt.

Mẫu xe được trang bị nền tảng khung gầm CMA Evo với cấu trúc cực kỳ vững chắc: 74,94% thép cường lực và 13% thép dập nóng siêu bền. Xe được trang bị đủ 7 túi khí tiêu chuẩn, dây an toàn với hai bộ căng đai và hệ thống chống lật ROPS - tất cả đều góp phần mang lại sự bảo vệ toàn diện cho hành khách trong mọi tình huống.



