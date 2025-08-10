Ngắm dàn xe đặc chủng chống khủng bố, bạo loạn của Công an Hà Nội

Sáng 10/8, tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng dàn phương tiện chuyên dụng của Công an Thủ đô đồng loạt tham gia diễu binh, diễu hành trong chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”.
Sự kiện là hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi chương trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Phần diễu hành quy mô lớn quy tụ gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ đại diện cho các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội, cùng hàng trăm xe cơ giới chuyên dụng tham gia.
Mở đầu là đội hình xe dẫn đoàn của lực lượng Cảnh sát giao thông. Dẫn đầu là dàn mô tô chuyên dụng với khả năng cơ động cao, thường xuyên đảm nhiệm nhiệm vụ dẫn đường, mở lối cho các đoàn xe ưu tiên và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các sự kiện trọng điểm. Xe được trang bị đèn LED tín hiệu, hệ thống phanh đĩa và lốp chuyên dụng, cho phép xử lý linh hoạt trong nhiều tình huống phức tạp.
Phía sau là đoàn mô tô phân khối lớn GWing-1800, được đánh giá cao về độ an toàn và sức mạnh. Với hệ thống cân bằng điện tử khi ôm cua hoặc di chuyển trên các đoạn đường cong, GWing-1800 luôn bảo đảm ổn định, hỗ trợ tối đa nhiệm vụ đón, dẫn các đoàn ngoại giao hay sự kiện quốc tế tại Hà Nội.
Cùng với đó, dàn xe CB500 nhỏ gọn hơn nhưng mạnh mẽ, có khả năng tăng tốc nhanh, phục vụ hiệu quả các tình huống cần phản ứng tức thì.
Bên cạnh lực lượng dẫn đoàn, khối phương tiện tác chiến đặc chủng gây ấn tượng mạnh mẽ với người dân. Những chiếc RAM-2000 bọc thép của Cảnh sát cơ động xuất hiện đầy uy lực, chuyên dùng trong xử lý các tình huống phức tạp như khủng bố, bạo loạn hay chống tội phạm có vũ khí nóng.
Xe Hummer - phương tiện nổi tiếng về độ bền và khả năng vượt địa hình được trang bị cho các nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi sự an toàn và bảo vệ tối đa cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Các xe bán tải cơ động chở chiến sĩ Cảnh sát cơ động diễu qua khán đài, đồng loạt thực hiện động tác chào điều lệnh, tạo nên hình ảnh vừa kỷ luật, vừa gần gũi.
Xe thang hiện đại của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội. Xe thang chữa cháy có thể vươn cao phục vụ hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhà cao tầng của lực lượng chuyên nghiệp.
Khối xe của Công an phường như một biểu tượng sinh động cho tinh thần sẵn sàng chiến đấu, cơ động, linh hoạt trong mọi tình huống. Mỗi chiếc xe tuy nhỏ gọn nhưng mang trong mình nhiều chức năng thiết yếu: phục vụ tuần tra, vận chuyển lực lượng, trang thiết bị chuyên dụng, cứu hộ – cứu nạn.
Ngoài dàn xe chuyên dụng, chương trình còn có 33 khối diễu hành của các lực lượng như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, An ninh, Kỹ thuật hình sự, Đặc nhiệm… Mỗi đội hình đều thể hiện khí thế, kỷ luật và sự sẵn sàng chiến đấu cao.
Phần biểu diễn võ thuật của các đơn vị Công an Nhân dân thu hút sự chú ý và nhận được nhiều tràng pháo tay thán phục từ người dân. Những đòn thế mạnh mẽ, dứt khoát, kỹ thuật xử lý tình huống khẩn cấp… cho thấy khả năng tác chiến toàn diện, sẵn sàng ứng phó với mọi thách thức nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Thủ đô.
Một tình huống giả định về việc trấn áp nhóm thanh thiếu niên phóng xe máy lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên đường phố.
Chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” không chỉ là dịp để lực lượng Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh và năng lực tác chiến, mà còn là thông điệp về sự gắn bó mật thiết giữa công an và Nhân dân. Màn diễu binh, diễu hành sáng 10/8 đã để lại nhiều hình ảnh đẹp, góp phần khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.