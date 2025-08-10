Ngắm dàn xe đặc chủng chống khủng bố, bạo loạn của Công an Hà Nội

Chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” không chỉ là dịp để lực lượng Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh và năng lực tác chiến, mà còn là thông điệp về sự gắn bó mật thiết giữa công an và Nhân dân. Màn diễu binh, diễu hành sáng 10/8 đã để lại nhiều hình ảnh đẹp, góp phần khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.