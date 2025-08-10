Dự án hơn 7000 tỷ đồng, dài 229km thi công thần tốc: Dùng thiết bị không người lái rút ngắn thời gian

Sáng ngày 9/8/2025 tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên và yêu cầu dứt khoát hoàn thành trước 19/8/2025. Dự án ban đầu dự kiến kéo dài 2 năm, nhưng tại lễ khởi công tháng 3, Thủ tướng đã yêu cầu rút ngắn xuống còn 6 tháng.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước. Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư; giao cho Ban Quản lý dự án Điện 1 làm đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 7.410 tỷ đồng; quy mô 468 vị trí móng cột, 202 khoảng néo, chiều dài toàn tuyến hơn 229km.

Các công nhân thi công trên công trường dự án - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án đi qua 31 xã thuộc hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ (trước đây là 4 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc). Chiều dài tuyến thuộc phạm vi tỉnh Lào Cai là trên 139,6km; chiều dài tuyến thuộc phạm vi tỉnh Phú Thọ 89,84km.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần đưa điện từ các trung tâm năng lượng lớn khu vực Tây Bắc hòa vào hệ thống truyền tải quốc gia, tăng cường liên kết vùng, bảo đảm an ninh năng lượng cho cả miền Bắc.

Tính đến thời điểm kiểm tra, tất cả 468 vị trí móng cột đã được hoàn thiện. Việc bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đã đạt 81% với 196/242 khoảng néo đã được bàn giao. Công tác lắp dựng cột thép đã hoàn thành ở 306/468 vị trí, và công nhân đang tiến hành thi công 162 vị trí còn lại; tiến độ kéo dây đã bắt đầu thực hiện tại 22/242 khoảng néo.

Dùng thiết bị bay không người lái (UAV) đưa dây dẫn vào vị trí

Tại lễ khởi công trước đó vào ngày 16/3/2025, Thủ tướng đã phát lệnh thi công thần tốc dự án này. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh so sánh với một dự án tương tự có chiều dài gấp đôi là đường dây 500 kV Quảng Trạch – Phố Nối cũng chỉ hoàn thành trong 6 tháng, đã đủ thấy không có lý do gì để dự án lần này kéo dài hơn.

EVN cùng các nhà thầu đã huy động tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị và áp dụng phương án thi công “4 tại chỗ” để đẩy nhanh tiến độ. Các địa phương đã cam kết hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 15/4/2025 – sớm hơn yêu cầu đặt ra – nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thi công.

Không chỉ là công trình kỹ thuật, dự án còn gắn với an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Chính quyền các cấp đã huy động lực lượng dân quân, cựu chiến binh, công an… để hỗ trợ thi công; đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động người dân, đảm bảo công tác tái định cư cho các hộ ảnh hưởng, ưu tiên thực hiện giải pháp tiết kiệm và an toàn thi công.

Thủ tướng động viên các lực lượng thi công tại vị trí cột móng VT369 trên địa bàn xã Dân Chủ - cột điện cao nhất dự án vượt sông Lô, cao 130 m, nặng 360 tấn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông Lê Văn Du, Kỹ sư điều hành dự án, Ban Quản lý dự án điện 1 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), đại diện chủ đầu tư, cho biết trên báo Công Thương: “Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo Ban quản lý dự án điện 1 và các nhà thầu cùng rà soát tiến độ, tổ chức thi công liên tục để bảo đảm mục tiêu đóng điện đúng hạn”.

Đại diện Công ty TNHH Sông Đà 11 miền Bắc cho biết đã cải tiến kỹ thuật đáng kể như tổ chức dựng cột bằng cẩu lớn tại các vị trí địa hình thuận lợi, mở đường tạm để đưa thiết bị vào các điểm khó tiếp cận. Đặc biệt, áp dụng công nghệ UAV (thiết bị bay không người lái) để đưa dây dẫn vào vị trí, rút ngắn đáng kể thời gian kéo dây.

Nói về khó khăn của gói thầu, ông Nguyễn Đức Thọ, Tư vấn giám sát trưởng gói thầu số 4HH, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 cho hay, có những vị trí gặp đá cứng như vị trí 166 không thể dùng thuốc nổ do gần khu vực dân cư, do vậy đơn vị tư vấn đã đề nghị tăng cường máy đục đá để đảm bảo tiến độ.