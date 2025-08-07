Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa
Nguyễn Minh Công Hướng |
Trong chương trình diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tới đây, cùng với sự xuất hiện của các loại vũ khí, khí tài quân sự hiện đại như máy bay chiến đấu, xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, pháo binh, ra-đa, tàu ngầm, tàu mặt nước…; có nhiều loại vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa.
