Ngắm cầu dây văng nghìn tỷ đầu tiên của tỉnh tăng trưởng cao nhất cả nước trước ngày thông xe

Dự án cầu Đồng Việt do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Do liên danh Công ty cổ phần Phát triển xây dựng và Thương mại Thuận An - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và XNK 168 Việt Nam thi công.