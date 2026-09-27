Nếu mua thêm các tùy chọn bổ sung, giá xe BMW M4 dễ dàng vượt qua con số 6 tỷ đồng.

Thaco Auto vừa chính thức giới thiệu mẫu xe BMW M4 đến thị trường Việt Nam, bên cạnh M2, M3 và M3 Touring. Chiếc xe mang đến trải nghiệm cầm lái thuần chất cho người yêu thích dòng xe BMW M.

BMW M4 nổi bật với màu Sao Paulo Yellow. Ảnh: Vĩnh Phúc

Kiểu dáng thể thao đặc trưng BMW

BMW M4 sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là 4.801 x 1.887 x 1.398 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.857 mm. Khối lượng xe ở mức 1.775 kg, nhẹ hơn M3 (1.780 kg) lẫn M3 Touring (1.865 kg). Bên cạnh đó, thiết kế coupé hai cửa sở hữu trọng tâm thấp và tỷ lệ thân xe thể thao.

Khung gầm xe được phát triển dành riêng cho dòng BMW M. Nhờ đó, xe tạo cảm giác kết nối trực tiếp giữa người lái và chiếc xe. Mỗi thao tác đánh lái, tăng tốc hay chuyển hướng đều phản hồi nhanh chóng và chính xác.

Các điểm nhấn ngoại thất trên BMW M4. Ảnh: Vĩnh Phúc

Ngoại thất xe tái hiện đặc trưng của thương hiệu với cụm đèn pha kép quen thuộc. Cụm đèn đặt dọc này áp dụng công nghệ Adaptive LED tiên tiến. Ngoài ra, mui xe làm từ vật liệu CFRP gia cường sợi carbon giúp giảm trọng lượng. Trọng tâm xe hạ thấp góp phần tăng tính ổn định khi phanh, tăng tốc và vào cua. Đặc biệt, cùm phanh thể thao M làm từ vật liệu đặc biệt mang lại lực phanh mạnh, giúp xe có khả năng giảm tốc vượt trội.

Về vận hành, BMW M4 Competition M xDrive trang bị động cơ Xăng I6 dung tích 2.993 cc M TwinPower Turbo. Khối động cơ này đạt công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Xe kết hợp hộp số M Steptronic 8 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh M xDrive ưu tiên cầu sau. Đồng thời, hệ thống M Mode gồm các thiết lập ROAD, SPORT và TRACK cho phép người lái tùy chỉnh xe theo từng điều kiện.

Nội thất xe nổi bật với cụm màn hình cong BMW Curved Display cùng vô-lăng bọc da M. Tuy nhiên, giá trị của BMW M4 không chỉ nằm ở những con số hiệu năng.

Khu vực khoang lái BMW M4. Ảnh: Vĩnh Phúc

Giá bán BMW M4 tại Việt Nam

BMW Việt Nam giới thiệu M4 với cấu hình tiêu chuẩn nhằm cân bằng giữa hiệu năng, công nghệ và trải nghiệm sử dụng. Phiên bản này có giá bán 5,599 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể đặt hàng theo các tùy chọn cá nhân hóa. Các lựa chọn bao gồm màu sơn ngoại thất, thiết kế mâm, vật liệu nội thất cùng nhiều trang bị công nghệ. Điều này giúp mỗi khách hàng tạo nên một chiếc BMW M mang dấu ấn cá nhân riêng.

Các trang bị nâng cấp có chi phí khá đa dạng. Chẳng hạn như gói M Experience Pro có giá tham khảo 435 triệu đồng, tuy nhiên con số này có thể tăng lên 1,2 tỷ đồng nếu lựa chọn gói M Racetrack.

Hình ảnh chi tiết BMW M4: