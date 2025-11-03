Ngại hết cả Phương Mỹ Chi!

18 giây hát oét của Hồ Ngọc Hà vẫn chưa hạ nhiệt, trở thành tâm điểm tranh luận rôm rả nhất làng nhạc. Trên cả việc một ca sĩ gặp sự cố thanh nhạc, thì vài giây “bang bang” ấy dần biến thành câu chuyện truyền thông, phản ánh mức độ quan tâm của công chúng và cả sức ảnh hưởng đối với nhãn hàng mời Hồ Ngọc Hà biểu diễn hôm đó. Trong lúc dân mạng vẫn còn bàn tán về Hồ Ngọc Hà, sự chú ý lại chuyển hướng sang một cái tên khác: Phương Mỹ Chi.

Tối 2/11, Phương Mỹ Chi xuất hiện tại sự kiện âm nhạc hoành tráng diễn ra ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Đây là chương trình gây chú ý bậc nhất thời điểm hiện tại với dàn line-up toàn sao đỉnh của Vbiz: Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, Phương Mỹ Chi, Vũ Cát Tường, Dương Domic, RHYDER, LyLy,… Xuất hiện giữa dàn tên tuổi “khủng”, “chị Bảy” vẫn giữ nguyên tinh thần quen thuộc: tươi vui, năng lượng, hát live hết mình. Set nhạc của cô vừa dân gian vừa hiện đại, vừa “quẩy” mà vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân.

Phương Mỹ Chi thể hiện nốt cao của Bóng Phù Hoa trong sự kiện mới nhất

Tuy nhiên, trong phần trình diễn ca khúc “tủ” Bóng Phù Hoa, Phương Mỹ Chi gặp chút trục trặc nhỏ. Ở đoạn nốt cao đặc trưng - phần được xem là “điểm vàng” trong mỗi lần cô thể hiện bài này, phần nhạc nền bị ngắn hơn so với giọng hát, khiến nốt cuối không được trọn vẹn. Không đến mức sai kỹ thuật, nhưng khán giả tinh ý đều nhận ra sự chênh nhẹ khiến màn biểu diễn mất đi chút mượt mà vốn có.

Bóng Phù Hoa hụt nốt cao

Và đỉnh điểm “ngại hết cả người” là khi Phương Mỹ Chi chuyển sang mashup ba bài liên tiếp Lý Cò Style - Rock Hạt Gạo - Ếch Ngoài Đáy Giếng. Cả ba bài hát đều yêu cầu quãng giọng cao, tiết tấu nhanh, đòi hỏi ca sĩ phải giữ hơi cực tốt mới xử lý được. Nhưng “chị Bảy” không chỉ hát, cô còn vừa nhảy cùng vũ đoàn, vừa khuấy động sân khấu khiến hàng nghìn khán giả “bùng nổ”. Ở đoạn cao trào của Rock Hạt Gạo, Phương Mỹ Chi hú nốt cao và “oét” thật! Khoảnh khắc này vừa buồn cười vừa đáng yêu, bởi rõ ràng cô nàng đã hát live thật, nỗ lực thật, và… “toang” cũng thật.

11 giây hát oét của Phương Mỹ Chi ở đoạn cao trảo Rock Hạt Gạo

Không thể phủ nhận việc nốt cao “hụt hơi” có ảnh hưởng đến màn trình diễn, nhưng nhìn tổng thể, Phương Mỹ Chi vẫn giữ được năng lượng tích cực và khả năng làm chủ sân khấu. So với nhiều ca sĩ chọn an toàn bằng việc hát đè, việc “chị Bảy” hát live liên tục với cường độ cao đáng được khen hơn là chê. Dù oét, nhưng oét vì cố gắng, một kiểu “oét” khiến khán giả phải thương thay vì chỉ trích.

Phương Mỹ Chi luôn tràn đầy năng lượng trên sân khấu

Liên tục hú hét, lên nốt cao

Và... "hát oét"

Thực tế, Phương Mỹ Chi hiện là một trong những nghệ sĩ trẻ đắt show nhất Vpop. Lịch diễn dày đặc khiến cô khó tránh khỏi những lúc hụt hơi khi hát live. Nhưng thay vì né tránh hay giấu giếm, Phương Mỹ Chi vẫn chọn thể hiện hết mình trên sân khấu, truyền năng lượng thật nhất đến khán giả.

Phương Mỹ Chi từng xin lỗi khán giả vì sự cố trên sân khấu solo concert Em Xinh Say Hi

Một nốt oét có thể khiến ai đó “ngại hết cả người”, nhưng cũng là bằng chứng cho tinh thần biểu diễn nghiêm túc và tận tâm mà cô đang giữ vững. Phương Mỹ Chi còn nổi tiếng là người cầu toàn. Điển hình như khi gặp sự cố trên sân khấu concert Em Xinh Say Hi Mỹ Đình, Phương Mỹ Chi xin lỗi khán giả ngay. Hoạt động hơn 10 năm, Phương Mỹ Chi chưa từng khiến khán giả nghi ngờ năng lực của mình.