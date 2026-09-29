Ngạc nhiên với pháo tự hành bánh xích 155GH52-SP-155 gắn trên xe tăng T-55

Pháo tự hành 155GH52-SP-155 cỡ nòng 155mm có những đặc điểm gì, và tại sao nó lại không được đưa vào sản xuất hàng loạt?

Vào đầu những năm 2000, Phần Lan đã chế tạo một loại pháo tự hành bánh xích cỡ 155mm độc đáo mang tên 155GH52-SP-155, sử dụng khung gầm xe tăng T-55.

Điều thú vị là Phần Lan không phát triển loại vũ khí này cho riêng mình, mà để bán cho Ai Cập. Khách hàng tiềm năng thậm chí còn xem xét phương án nội địa hóa sản xuất bằng chi phí của họ, nhưng đã thay đổi ý định vào phút cuối mà không giải thích lý do.

Cụ thể hơn, nền tảng của pháo tự hành 155GH52-SP-155 là pháo kéo 155 K 98. Điều kiện phát triển quy định xe tăng T-55 phải dễ dàng chuyển đổi thành khung gầm pháo tự hành mà không cần thay đổi cấu trúc, đó là lý do tại sao không thể tích hợp một tháp pháo "hoàn chỉnh" vào dự án này.

Do vậy thay vì tháp pháo, nó có một cấu trúc thượng tầng bọc thép nhẹ, phần trên phải gập xuống để khai hỏa, và tại thời điểm này, kíp lái của pháo tự hành thực tế không được bảo vệ.

Hình dáng của một "vỏ sò" như vậy vốn rất thiếu thực tế trong điều kiện tác chiến hiện nay khi máy bay không người lái chiếm ưu thế trên chiến trường, có thể thấy rõ trong bức ảnh này.

Pháo tự hành bánh xích 155GH52-SP-155 do Phần Lan chế tạo.

Tháp pháo có thể xoay 360 độ, góc nâng từ -6 độ đến +66 độ. Nhưng để bắn khi pháo xoay ở góc hơn 30 độ, cần phải triển khai hai chân chống phía trước. Trong mọi trường hợp, để bắt đầu khai hỏa, cần phải triển khai hai chân chống phía sau, tức là việc đưa pháo 155GH52-SP-155 vào vị trí chiến đấu cần khá nhiều thời gian.

Tất cả những chi tiết nhỏ này được bù đắp bằng độ chính xác và tầm bắn rất tốt (lên đến 43km). Số lượng đạn dự trữ lên đến 45 viên.

Cách tính toán để sử dụng T-55 làm nền tảng cho một khẩu pháo tự hành cải tiến khá đơn giản - họ nói rằng Ai Cập có một số lượng lớn xe tăng loại này, vì vậy chúng có thể được "nâng cấp" bằng cách lắp đặt pháo lựu 155mm.

Công ty thép Abu Zaabal của Ai Cập thậm chí còn tự mình sản xuất các linh kiện cần thiết cho pháo tự hành cải tiến 155GH52-SP-155. Tuy nhiên, cuối cùng Cairo chưa bao giờ đặt mua vũ khí này, lý do vẫn chưa được thông báo cụ thể.