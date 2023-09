Nga xếp lốp ô tô lên máy bay chiến đấu để đánh lừa tên lửa Ukraine

Lốp ô tô xuất hiện trên máy bay Nga. Ảnh: Maxar Technologies

Theo Business Insider, trong những ngày qua, một số nhà quan sát đã phát hiện những mảng tối bất thường bao phủ phía trên máy bay quân sự tại căn cứ không quân Engels gần Saratov, Nga.

Một phân tích của tờ The Drive đã kết luận rằng đây là những chiếc lốp ô tô được đặt lên máy bay để gây nhầm lẫn cho các tên lửa đang lao tới. Các lốp xe được đặt trên một phần thân máy bay và một số khu vực cánh máy bay ném bom Tu-95 và máy bay ném bom hạng nặng Tu-160.

Không rõ liệu biện pháp này có hiệu quả hay không nhưng nó trùng hợp với thông báo của Ukraine rằng họ đã sửa đổi tên lửa hành trình chống hạm R-360 Neptune để tấn công các mục tiêu trên đất liền.

Theo The Drive, lớp phủ bằng lốp ô tô có thể nhằm mục đích phá vỡ tín hiệu hồng ngoại của máy bay, vốn được tên lửa hành trình sử dụng để nhận dạng mục tiêu.

Theo kênh CNN, ông Steffan Watkins, một nhà tư vấn chuyên theo dõi máy bay và tàu chiến, nhận định: “Có vẻ như họ đang cố gắng làm tốt nhất có thể để bảo vệ thêm cho những chiếc máy bay”. Ông cho rằng việc biện pháp này có hiệu quả hay không phụ thuộc vào đầu đạn trên tên lửa/máy bay không người lái. Ngoài ra, ông cũng cho rằng lốp xe có thể được sử dụng để ngăn các mảnh vỡ của vụ nổ trên máy bay xuyên vào máy bay.

Một quan chức NATO nói với CNN: “Chúng tôi tin rằng biện pháp này nhằm mục đích bảo vệ khỏi máy bay không người lái. Chúng tôi không biết liệu điều này có tác dụng gì không”.

Phía Nga chưa bình luận gì về thông tin trên.

Ảnh: Maxar Technologies

Lốp xe xuất hiện trên máy bay Nga sau một đợt tấn công vào các căn cứ không quân mà phần lớn là do máy bay không người lái thực hiện.

Bộ Quốc phòng Anh đánh giá rằng Nga có thể đang xem xét tổ chức lại toàn bộ hệ thống phòng không và có khả năng triển khai các biện pháp mới xung quanh các căn cứ không quân để đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Ukraine phần lớn không nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công, nhưng đã sử dụng rộng rãi máy bay không người lái để đối phó với Nga.

Trước đó, ảnh vệ tinh cũng cho thấy Nga áp dụng các biện pháp bảo vệ cầu Crimea. Những bức ảnh vệ tinh chụp eo biển Kerch giữa bán đảo Crimea và Nga cho thấy lực lượng Nga đang nhấn chìm những chiếc phà quanh cầu Crimea, dường như để bảo vệ cầu khỏi bị xuồng không người lái của Ukraine tấn công.

Theo The New Voice of Ukraine, nhà nghiên cứu về lĩnh vực thông tin tình báo nguồn mở, ông H. I. Sutton đã đăng lên mạng xã hội các hình ảnh vệ tinh về cây cầu Crimea vào ngày 28/8. Ông nói rằng những bức ảnh này cho thấy Nga đã tạo ra rào chắn dưới nước để ngăn tiếp cận cây cầu Crimea từ phía Tây. Các rào chắn này xuất hiện sau khi cầu Crimea bị tấn công bằng xuống không người lái vào ngày 17/7.

Theo ông Sutton, rào chắn bằng các con phà chìm có thể có hiệu quả vừa phải trong ngăn thiết bị không người lái trên mặt nước và dưới nước. Ông nói thêm rằng có thể Nga sẽ treo dây xích và lưới giữa các phà để tạo rào cản. Ông cho biết: “Những tấm lưới này có thể có hàng rào phía trên để ngăn chặn các xuồng không người lái cao tốc lao lên trên”.

Ông Sutton nói thêm: “Nó tương tự như những hàng rào mà chúng ta thấy ở các bến cảng của Nga xung quanh Crimea. Khác ở chỗ là chúng không cần phải mở để cho tàu thuyền đi qua”.

Trước đó, ngày 22/8, Tổng cục Tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR) thông báo rằng quân Nga đã lên kế hoạch nhấn chìm 6 phà để bảo vệ cây cầu Crimea. Phía Ukraine nói Nga định thiết lập một hàng rào cản bằng các phà chìm để bảo vệ cây cầu.

Tuy nhiên, Giám đốc HUR, ông Kyrylo Budanov cho rằng bằng cách nhấn chìm phà ở Biển Đen, Nga sẽ không thể bảo vệ cây cầu Crimea trước các cuộc tấn công của xuồng không người lái hải quân.