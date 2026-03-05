HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Nga vượt con số ấn tượng của Mỹ và Trung Quốc, tạo ra thứ có thể chạm tới nơi cách hàng chục năm ánh sáng

Minh Anh |

Các công nghệ mới sẽ giúp tạo ra thế hệ radar và kính viễn vọng mới.

Một nguyên mẫu của thiết bị RAM lượng tử đã được tạo ra ở Nga, một con chip lưu trữ trạng thái của các tín hiệu lượng tử và có khả năng tái tạo chúng theo yêu cầu. Các nhà khoa học từ cụm công viên lượng tử thuộc Đại học Kỹ thuật Quốc gia Bauman Moscow và Viện Nghiên cứu Khoa học Tự động hóa Toàn Nga mang tên NL Dukhov đã phát triển một nguyên mẫu của bộ nhớ lượng tử điều khiển. Thiết bị này có thể lưu trữ các tín hiệu được "đóng gói" trong các xung vi sóng và tái tạo chúng mà không làm mất thông tin.

Phát triển này đã chứng minh hiệu suất lưu trữ kỷ lục trong chu kỳ đọc đầu tiên, cao hơn nhiều lần so với các đối thủ nước ngoài: các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford (Mỹ) đạt 21%, và Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đạt 12%.

Thành công của các nhà khoa học Nga sẽ cho phép triển khai các thuật toán sửa lỗi tiên tiến giúp cải thiện độ chính xác của các phép toán. Chip lượng tử cũng sẽ được ứng dụng trong các hệ thống radar thế hệ tiếp theo có khả năng phát hiện máy bay không người lái tàng hình mà các thiết bị theo dõi truyền thống không thể nhìn thấy. Ngoài ra, chúng có thể được sử dụng trong các dụng cụ vật lý thiên văn cho phép nghiên cứu bề mặt của các hành tinh ngoài hệ mặt trời ở khoảng cách hàng chục năm ánh sáng.

Nga đúc kết ra tinh hoa dành cho các lò phản ứng hạt nhân: "Đại công trình" của thế giới cũng có phần


