Nga vừa đón tin vui chưa từng có từ nền kinh tế 19 nghìn tỷ USD

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, tổng lượng LNG nhập khẩu từ Nga trong tháng 12 đạt 1,9 triệu tấn, cao hơn mức 1,6 triệu tấn của tháng 11, vốn đã là mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, con số chính thức này vượt xa ước tính chỉ khoảng 850.000 tấn từ các hệ thống theo dõi tàu chuyên dụng.

Sự chênh lệch lớn này chưa rõ nguyên nhân chính xác, nhưng giới phân tích đưa ra nhiều khả năng. Trong đó bao gồm việc nhu cầu khí đốt tăng cao do mùa đông tại Trung Quốc, tình trạng lệch pha giữa thời điểm tàu cập cảng và thời điểm hoàn tất thủ tục hải quan, hoặc các chuyến hàng LNG Nga bị trừng phạt vẫn âm thầm được chuyển tới Trung Quốc thông qua các kênh thương mại “bóng tối”.

Ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt mùa đông, Nga vẫn duy trì hoạt động xuất khẩu LNG sang Trung Quốc bằng tàu phá băng chuyên dụng. Đầu tháng 1, tàu Christophe De Margerie - loại tàu phá băng chở LNG duy nhất hiện diện trong "hạm đội bóng tối" của Nga, đã chuẩn bị xuất phát chuyến hàng LNG thứ 3 kể từ ngày 20/12/2025 từ dự án Arctic LNG 2, vốn đang nằm trong danh sách bị trừng phạt của Mỹ, EU và Anh.

Christophe De Margerie hiện là tàu duy nhất được theo dõi di chuyển giữa Arctic LNG 2 và cảng nhập khẩu LNG Beihai của Trung Quốc. Nơi này đang trở thành điểm đến chính của các chuyến hàng LNG bị trừng phạt từ Nga. Cảng hiện tiếp nhận cả khí đốt từ dự án Arctic LNG 2 lẫn từ nhà máy quy mô nhỏ Portovaya LNG nằm ven biển Baltic, nhà máy xuất khẩu LNG duy nhất của Gazprom.

Tuy nhiên, vì chỉ có 1 tàu phá băng đủ khả năng hoạt động quanh năm ở Bắc Cực, Nga đã phải tăng cường xuất khẩu từ nhà máy Portovaya, nơi thuận lợi hơn về điều kiện hàng hải trong mùa đông.

Nhà máy này cùng với công ty điều hành Gazprom SPG Portovaya LLC đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ tháng 1/2025, trong loạt biện pháp cuối cùng của chính quyền Tổng thống Biden nhằm làm suy yếu ngành năng lượng Nga.

Theo Oilprice﻿