Các chuyên gia quân sự Ukraine đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình trên mặt trận Huliaipole ở vùng Zaporizhia, sau khi quân Nga chiếm được thành phố ở phía đông của vùng và đang thẳng tiến tới khu vực thành phố Orikhiv ở phía nam Zaporizhia.

Nhà phân tích Ukraine Konstantin Mashovets chỉ ra rằng, ở phía bắc Huliaipole, lực lượng Nga đã vượt qua sông Gaichur và chiếm giữ một số khu định cư trọng yếu, đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với đường cao tốc Zaporizhzhia-Donetsk và mở rộng vùng áp lực trên nhiều mặt trận.

Ông Mashovets tuyên bố rằng, lực lượng phòng vệ Ukraine chỉ mới làm chậm được bước tiến của quân Nga ở một số khu vực cục bộ, nhưng khu vực Huliaipole vẫn là nơi dễ bị tổn thương nhất và đang trong tình trạng khủng hoảng.

Về lâu dài, áp lực từ phía tây và tây bắc Huliaipole có thể đe dọa hậu cần của quân đội Ukraine tại khu vực Orikhiv và tạo điều kiện cho việc tiếp cận thành phố cùng tên từ nhiều phía.

Ở phía tây vùng Zaporizhia, sau khi giải phóng làng Novoboikovske, quân đội Nga đang tiến về phía tây bắc hướng tới Mahdalynivka, Veselianka và Richne, và về phía đông hướng tới Novoiakovlivka, Zaporozhets và Yulivka.

Các mũi tấn công này cũng hướng về phía bắc của thành phố Orikhiv, hợp với đường tiến quân của từ hướng Huliaipole, bao vây chặt mặt phía bắc của Orikhiv, cắt đứt hoàn toàn đường tiếp viện cho nhóm quân Ukraine phòng thủ ở đây.

Trong bối cảnh đó, Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng nhanh chóng điều thêm quân tăng viện và tung vào mặt trận này một số lượng máy bay không người lái (UAV) cực lớn.

Quân Nga cũng gặp phải những khó khăn nhất định do lực lượng của họ chủ yếu tiến công trên địa hình thảo nguyên trống trải, mặc dù có sự hỗ trợ tích cực bởi máy bay không người lái và pháo binh, việc tiến quân vẫn gặp nhiều khó khăn do Ukraine cũng đáp trả rất tích cực.

Bộ chỉ huy Ukraine đang sử dụng hàng trăm máy bay không người lái FPV của không quân và các đơn vị khác thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái trên đoạn mặt trận này.

Trên địa hình trống trải, điều này mang lại lợi thế đáng kể cho đối phương ở thế phòng thủ, có khả năng chặn đứng hoặc ít nhất là làm chậm đáng kể bước tiến của quân Nga.

Tuy nhiên, cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga được cố tình dàn trải dọc theo chiều ngang mặt trận nhằm làm quá tải hệ thống phòng thủ của đối phương. Về lâu dài, Quân đội Ukraine khó có thể duy trì được mật độ lớn UAV trên hướng này, mất đi lợi thế ngăn chặn bước tiến của quân Nga.