Nga vất vả trước ưu thế Liên Xô của sân bay Ukraine

Đêm ngày 10/11, Lực lượng Vũ trang Nga đã mở một cuộc tấn công tổng hợp khác vào sân bay Starokostiantyniv, được Lực lượng Vũ trang Ukraine đặt mật danh chiến thuật là “Khartoum”, đồng thời cũng là một trong ba sân bay chính của Lực lượng Không quân Ukraine.

Blogger quân sự người Nga “Fighterbomber” đã chỉ ra rằng, đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên của quân Nga và cũng không phải là cuối cùng.

Theo ông, sẽ cực kỳ khó khăn cho lực lượng Nga để thực hiện mục tiêu phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng sân bay của đối phương.

Starokostiantyniv (ICAO: UKLS) là căn cứ không quân của Không quân Ukraine nằm gần Starokostiantyniv, tỉnh Khmelnytskyi.

Căn cứ này nguyên là nơi đóng quân của Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật số 7 “Petro Franko” triển khai các máy bay Sukhoi Su-24 M, Sukhoi Su-24 MR và Aero L-39C Albatros, nhưng sau đó được triển khai thêm các máy bay chiến đấu phương Tây do các nước NATO cung cấp.

Theo “Fighterbomber”, thật khó để nói mức độ thiệt hại này là bao nhiêu, nhưng sân bay này vẫn trụ vững trước vài chục cuộc tấn công tên lửa của quân Nga, điều này cho thấy sự kiên cố của nó.

Sân bay được trang bị hầm trú ẩn bê tông cốt thép của Liên Xô, có thể chịu được một quả bom FAB-250 nặng tới 250 kg đánh trúng trực tiếp, khả năng chịu đòn của nó vượt xa những hầm trú ẩn tạm mà quân Nga đang vội vã xây dựng tại các sân bay của mình, hầu như chỉ có khả năng chống lại các cuộc tấn công của những chiếc UAV hạng nhẹ, mang lượng nổ thấp.

Ông nói thêm rằng, Lực lượng Không quân Ukraine hiện đang vận hành 26 sân bay phục vụ mục đích quân sự, không có sân bay nào bị ngừng hoạt động trong suốt Chiến dịch Quân sự Đặc biệt vừa qua.

Giả sử Nga muốn vô hiệu hóa một trong số các sân bay Ukraine trong thời gian dài, cần khoảng 60 phát bắn thông thường bằng đạn tên lửa có đầu đạn đặc biệt, blogger quân sự nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý rằng, các sân bay quân sự của Ukraine hiện nay được sử dụng làm nơi tập kết cho tất cả các loại máy bay, cũng như để phóng máy bay không người lái nên vai trò của chúng ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Do đó, Lực lượng Vũ trang Nga thường xuyên tấn công các sân bay của Ukraine, sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau như tên lửa hành trình, máy bay không người lái, tên lửa không đối đất và đặc biệt là tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Với sự kiên cố của hầm trú ẩn bê tông cốt thép của Liên Xô, cả về chức năng lẫn khả năng bảo vệ, các sân bay Ukraine có khả năng chịu đòn tốt hơn, nên những cuộc tấn công vừa qua vào sân bay Starokostiantyniv còn lâu mới được coi là “đòn tấn công cuối cùng”.