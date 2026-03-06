Tàu khu trục INS Trishul (F43), trang bị hệ thống tên lửa phòng không Shtil-1.

Để tăng cường khả năng phòng không cho các tàu chiến hải quân của mình, Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 3/3 đã ký hợp đồng với Nga, để mua hệ thống tên lửa phòng không trên tàu 3K90M (tên xuất khẩu: Shtil-1) cùng với các tên lửa.

Thỏa thuận được ký kết với công ty JSC Rosoboronexport của Nga. Hợp đồng có giá trị 21,82 tỷ rupee Ấn Độ (khoảng 237 triệu USD), mặc dù số lượng chính xác của bệ phóng và tên lửa chưa được công bố chính thức.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ tăng cường kiến trúc phòng không đa tầng của Hải quân Ấn Độ, và nêu bật quan hệ đối tác quốc phòng của New Delhi với Moscow.

Hệ thống phòng không Shtil-1 (phiên bản hải quân của hệ thống Buk) được giới thiệu lần đầu vào năm 2004, và được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Khoa học Hàng hải Altair về điện tử vô tuyến.

Hệ thống tên lửa phòng không này có thể bao gồm từ một đến 3 module chiến đấu, mỗi module có 12 thùng chứa và phóng MS-487, tổng cộng từ 12 đến 36 tên lửa.

Hệ thống Shtil-1 sử dụng tên lửa dẫn đường phòng không 9M317ME. Mỗi tên lửa có trọng lượng phóng là 581kg (1.040kg trong thùng chứa và vận chuyển), với đầu đạn nặng 62kg.

Hệ thống này có tầm bắn từ 2,5 đến 50km và độ cao từ 5m đến 15km. Nó có thể nhắm mục tiêu đồng thời từ 2 đến 12 mối đe dọa, phóng tên lửa cứ sau 2 giây.

Hệ thống có vùng tấn công 360 độ theo phương ngang, và bao phủ các góc nâng từ 0 đến 90 độ.

Hệ thống tên lửa phòng không Shtil-1 được lắp đặt trên các tàu khu trục Project 11356R Burevestnik, được biết đến ở Ấn Độ với tên gọi lớp Talwar.

Cần lưu ý rằng, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt việc mua hệ thống phòng không Shtil-1 để hiện đại hóa các tàu khu trục lớp Talwar gần một năm trước, vào cuối tháng 3/2025. Do đó, Moscow và New Delhi đã mất trọn một năm để cuối cùng ký kết hợp đồng chính thức.