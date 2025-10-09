Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: mid.ru)

Kế hoạch 20 điểm, được Nhà Trắng công bố tháng trước, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và trao đổi tất cả các con tin do Hamas bắt giữ để lấy tù nhân Palestine tại Israel. Kế hoạch này cũng dự kiến biến Dải Gaza thành một "khu vực không cực đoan, không khủng bố" sau khi quân đội Israel rút lui, đồng thời loại trừ Hamas khỏi chính quyền Dải Gaza.

Bình luận về đề xuất của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói: “Chúng tôi là những người thực tế. Chúng tôi hiểu đây là phương án tốt nhất đang được thảo luận”.

Ông Lavrov tin rằng kế hoạch này là một sự thỏa hiệp hợp lý, có thể được tất cả các bên chấp nhận hoặc ít nhất là không bị bác bỏ hoàn toàn. Điểm trừ của kế hoạch là nó né tránh vấn đề Nhà nước Palestine, vốn vẫn là trọng tâm của cuộc xung đột, và chỉ tập trung vào Dải Gaza.

"Kế hoạch này sẽ là khả thi nếu người Palestine chấp nhận", ông Lavrov tuyên bố, cho biết thêm rằng Mátxcơva gửi lời "chúc may mắn" đến các nhà đàm phán Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Mỹ và Israel hiện đang tham gia các cuộc đàm phán về vấn đề này.

Nga sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cần thiết cho tiến trình hòa bình, Ngoại trưởng Lavrov cho biết. Ngoài ra, Nga cũng có thể giúp thành lập một Nhà nước Palestine. "Điều quan trọng nhất hiện nay là chấm dứt đổ máu. Theo nghĩa đó, kế hoạch của ông Trump mang lại hy vọng."

Kế hoạch hiện đã được Chính quyền Palestine, cơ quan quản lý Bờ Tây, ủng hộ. Chính quyền này hoan nghênh "những nỗ lực chân thành và quyết tâm" của Tổng thống Mỹ nhằm đạt được hòa bình ở Dải Gaza, và cho biết quan hệ đối tác với Washington sẽ rất cần thiết cho sự ổn định trong khu vực.

Israel được cho là đã dừng chiến dịch trên bộ mà nước này đã phát động tại Thành phố Gaza vào tháng trước sau khi kế hoạch của Mỹ được công bố. Tây Jerusalem và Hamas cũng đang chuẩn bị trao đổi con tin Israel lấy tù nhân Palestine như một phần trong nỗ lực hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.