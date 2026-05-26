Nga tuyên bố thay đổi chiến lược với Ukraine, ra khuyến nghị khẩn, ông Putin ra lệnh báo ngay với Mỹ

Nga thay đổi chiến lược với Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cảnh báo rằng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Kiev sắp diễn ra, đồng thời nhắc lại "khuyến cáo" người nước ngoài nên sơ tán khỏi thủ đô của Ukraine ngay lập tức.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo về quyết định thay đổi chiến lược của Moscow đối với cuộc xung đột tại Ukraine, viện dẫn vụ tấn công gần đây vào một ký túc xá đại học tại thị trấn Starobelsk của Nga, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

Nga cho biết, vụ việc là "giọt nước tràn ly" đối với Moscow và nước này giờ đây sẽ bắt đầu một chiến dịch gồm "các cuộc tấn công có hệ thống" nhắm vào thủ đô của Ukraine, tập trung vào các cơ sở công nghiệp quân sự, trung tâm chỉ huy và các địa điểm khác rải rác khắp Kiev.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đã chuyển thông tin này tới ông Rubio theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Lavrov một lần nữa đề cập tới "khuyến nghị" do Bộ Ngoại giao Nga đưa ra để chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới, thúc giục tất cả các quốc gia nước ngoài, bao gồm cả Mỹ, "đảm bảo việc sơ tán nhân viên ngoại giao và các công dân khác của họ khỏi thủ đô Ukraine", tuyên bố cho biết thêm.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhắc nhở ông Rubio về sự hiểu biết cấp cao đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin tại Anchorage hồi tháng 8 năm ngoái, đồng thời bày tỏ "sự tiếc nuối" rằng nỗ lực này đã bị Kiev và các nước ủng hộ châu Âu làm chệch hướng.

Ngoài cuộc xung đột tại Ukraine, hai nhà ngoại giao còn thảo luận về cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn tại Trung Đông và tình hình xung quanh Cuba, cơ quan này cho hay.

Moscow từ lâu đã phàn nàn về việc quân đội Ukraine phát động các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Nga. Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa trong những tháng gần đây.

Trong khi đó, quân đội Nga khẳng định họ không bao giờ nhắm mục tiêu vào các địa điểm thuần túy dân sự ở Ukraine và tập trung vào các cơ sở quân sự hoặc lưỡng dụng.

Khuyến cáo tất cả công dân nước ngoài rời khỏi Kiev ngay lập tức

Moscow đã ra khuyến nghị khẩn, thúc giục người nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine và cảnh báo cư dân tránh xa các địa điểm quân sự, công nghiệp và chính phủ.

Thông báo được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra hôm 25/5, một ngày sau khi Nga thực hiện cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn nhắm vào Kiev, xuất phát từ vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào trường đại học ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk.

Cơ quan này lưu ý các mục tiêu đã xác định nằm rải rác khắp Kiev, đồng thời thúc giục công dân nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, rời khỏi thủ đô Ukraine ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo cư dân thành phố tránh xa các "cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền Zelensky".