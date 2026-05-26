Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công mà lực lượng này xếp vào loại "tự vệ" nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran quanh eo biển Hormuz hôm 25/5.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa 2 nước đang có hiệu lực và các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh vẫn đang diễn ra.

"Hôm nay, các lực lượng Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công tự vệ ở miền Nam Iran để bảo vệ quân đội của chúng tôi khỏi các mối đe dọa từ lực lượng Iran", phát ngôn viên CENTCOM Timothy Hawkins nói với CNN trong một tuyên bố khi được hỏi về các vụ nổ được ghi nhận quanh eo biển Hormuz.

"Các mục tiêu bao gồm các địa điểm phóng tên lửa và những tàu thuyền của Iran đang tìm cách đặt mìn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tiếp tục bảo vệ lực lượng của chúng tôi trong khi vẫn duy trì sự kiềm chế trong thời gian ngừng bắn", ông Hawkins nói thêm.

Trước đó, sáng sớm hôm nay, 26/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã ra tuyên bố cho biết, có 3 vụ nổ được ghi nhận tại thành phố cảng Bandar Abbas nhưng chưa có xác nhận chính thức ngay lập tức về nguyên nhân của các vụ nổ.

Trong một tuyên bố sau đó, IRGC cho biết âm thanh của một vụ nổ đã được nghe thấy gần sân bay Bandar Abbas. Hệ thống phòng không của Iran tại Bandar Abbas "đã được kích hoạt để chống lại các mục tiêu thù địch", IRGC cho biết thêm.

Hãng thông tấn nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA) cũng báo cáo rằng "âm thanh của một vài vụ nổ liên tiếp đã được nghe thấy vào khoảng nửa đêm... tại thành phố Bandar Abbas".

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn lời các nhân chứng cho biết những âm thanh tương tự cũng được nhận thấy ở Vịnh Ba Tư gần Sirik và Jask.

Bandar Abbas ở miền nam Iran, nơi đặt một căn cứ hải quân và không quân quan trọng của Iran, có vị trí chiến lược dọc theo eo biển Hormuz.

Các cuộc tấn công diễn ra vào ngày Israel ra tín hiệu rằng họ có kế hoạch tăng cường cuộc chiến chống lại nhóm chiến binh Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Trong khi đó, các quan chức Iran đã có mặt tại Qatar để tiến hành các cuộc đàm phán về những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Nguồn tin của CNN cho biết, "những cuộc đàm phán căng thẳng" vẫn đang tiếp diễn.

Với việc hai cuộc xung đột đan xen chặt chẽ, tình trạng giao tranh leo thang ở Lebanon có thể khiến các nhà đàm phán khó đạt được thỏa thuận hòa bình hơn nữa. Iran đã tuyên bố rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần bao gồm cả xung đột với Mỹ và Israel, cũng như cuộc xung đột của Israel với Hezbollah.