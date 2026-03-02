Nga tuyên bố sở hữu mỏ dầu trữ lượng hơn 31 tỷ tấn, đủ để khai thác hơn nửa thế kỷ

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết nước này ước tính đang sở hữu khoảng 31 tỷ tấn trữ lượng dầu mỏ có thể khai thác, bao gồm cả các mỏ đã được chứng minh và những mỏ chưa sẵn sàng đưa vào sản xuất. Với sản lượng hiện tại, lượng dầu này đủ để Nga duy trì khai thác trong hơn 60 năm.

Phát biểu được ông Novak đưa ra hôm thứ Sáu (27/2) trong chuyến thăm làm việc tới Lãnh thổ Liên bang Sirius, nơi ông có buổi trao đổi với sinh viên về ngành công nghiệp dầu mỏ, các xu hướng năng lượng toàn cầu và vai trò của Nga trên thị trường quốc tế.

“Hiện nay, đất nước chúng ta đứng thứ tư thế giới về trữ lượng dầu mỏ có thể khai thác được, sau Ả Rập Xê Út, Iran và Iraq. Với lượng dầu có thể khai thác và sinh lời hiện có, chúng ta đủ dùng trong 62 năm theo tốc độ sản xuất hiện tại”, ông Novak nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nga cũng lưu ý điều này không đồng nghĩa Nga sẽ cạn kiệt dầu mỏ sau sáu thập kỷ. Theo ông, mỗi năm nước này vẫn bổ sung thêm trữ lượng nhờ hoạt động thăm dò địa chất và khoan khai thác mới. “Mục tiêu chính là đảm bảo đất nước có đủ trữ lượng dầu mỏ cho 30–50 năm tới. Duy trì sự cân bằng này là vô cùng quan trọng, do đó chúng tôi liên tục khoan và tìm kiếm thêm dầu”, ông nói.

Theo số liệu phía Nga công bố, chỉ có Iraq (19,6 tỷ tấn), Iran (21,7 tỷ tấn) và Ả Rập Xê Út (40,9 tỷ tấn) sở hữu trữ lượng lớn hơn. Trên phạm vi toàn cầu, tổng trữ lượng dầu thương mại ước đạt khoảng 176,7 tỷ tấn.

Ông Novak cho biết dầu mỏ hiện chiếm khoảng 30% cán cân năng lượng toàn cầu và dự báo nhu cầu sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong tương lai gần, chủ yếu nhờ lĩnh vực vận tải và công nghiệp hóa dầu. Trước đó, ông từng khẳng định ngành dầu khí Nga vẫn duy trì ổn định bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây, đồng thời đóng góp khoảng 10% sản lượng dầu thô toàn cầu.

Hiện Nga đang vận hành khoảng 3.500 mỏ dầu, trải rộng từ đảo Sakhalin, thềm lục địa Bắc Cực đến khu vực Đông Siberia. Gần đây, tập đoàn Gazprom Neft thông báo phát hiện mỏ dầu mới Kontorovich trên bán đảo Yamal với trữ lượng địa chất ước tính khoảng 55 triệu tấn. Đây được đánh giá là phát hiện lớn nhất tại khu vực này trong ba thập kỷ qua.

Theo phân loại tại Nga, các mỏ có trữ lượng khai thác từ 30 đến 300 triệu tấn được xếp vào nhóm “lớn”. Tuy nhiên, nếu so sánh với quy mô các mỏ tại châu Âu, Kontorovich được xem là rất đáng kể. Chẳng hạn, mỏ Wolin East mới được phát hiện tại Ba Lan – được coi là phát hiện lớn nhất trong lịch sử nước này và lớn nhất châu Âu trong thập kỷ qua – chỉ có khoảng 22 triệu tấn trữ lượng khai thác được, chưa bằng một nửa so với Kontorovich.

Những con số trên cho thấy Nga tiếp tục duy trì vị thế là một trong những cường quốc dầu mỏ hàng đầu thế giới, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn phụ thuộc lớn vào nhiên liệu hóa thạch.