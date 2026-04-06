Nga tuyên bố sẵn sàng tăng xuất khẩu dầu, khí đốt cho một nước đang mua hơn 2 triệu thùng dầu/ngày từ Moscow

Y Vân |

Nhập khẩu dầu Nga của nước này được cho là tăng 90% trong tháng 3.

Nga phát tín hiệu sẵn sàng tăng cường cung cấp dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Ấn Độ trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu bất ổn do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran.

Trong chuyến thăm 2 ngày tới New Delhi, Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và các bộ trưởng cấp cao, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao S Jaishankar, Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman và Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval. Theo báo The Hindu (Ấn Độ), cuộc hội đàm tập trung vào việc duy trì dòng chảy năng lượng và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phân bón.

Chuyến thăm diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới do Ấn Độ đăng cai tổ chức – dự kiến diễn ra vào tháng 7/8 – và hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nga dự kiến diễn ra tại Nga vào cuối năm nay.

Theo tờ The Hindu, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai bên cũng đã trao đổi các diễn biến khu vực và toàn cầu, bao gồm cả cuộc xung đột ở Tây Á. Nga tuyên bố đã tăng 40% nguồn cung phân bón khoáng cho Ấn Độ và sẵn sàng tiếp tục đáp ứng nhu cầu. Ngoài ra, một dự án chung sản xuất carbamide (ure) vẫn đang được triển khai.

Đặc biệt, Moscow nhấn mạnh đến lĩnh vực dầu khí, khẳng định rằng các công ty Nga có khả năng tăng xuất khẩu dầu thô và LNG sang thị trường Ấn Độ một cách ổn định khi cần thiết. Ngoài ra, phía Nga cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác hạt nhân với Ấn Độ và tham gia vào các dự án công nghiệp, vũ trụ, giáo dục.

Tính đến tháng 3/2026, nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ đã tăng mạnh so với tháng trước, với một số nguồn tin cho rằng mức tăng lên tới 90%. Qua đó, thị phần dầu Nga trong tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ tăng khoảng 44% lên 2,03 triệu thùng/ngày trong tháng 3, tăng từ khoảng 1,04 triệu thùng/ngày trong tháng 2.

Trước đó, vào tháng 8/ 2025, Mỹ đã áp thuế đối với Ấn Độ và gây sức ép buộc New Delhi giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu đang thắt chặt, Washington đã ban hành lệnh miễn trừ tạm thời 30 ngày từ 6/3, cho phép các nhà máy lọc dầu Ấn Độ tiếp tục mua dầu thô từ Nga.

Theo The Hindu, Bne Intellinews

